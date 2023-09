Cláudio Humberto Ministros de 2ª: Lula exclui centrão de viagem aos EUA

Por Cláudio Humberto | 16 de setembro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O trenzinho da alegria que o presidente Lula organizou para viajar aos Estados Unidos, sob justificativa de participar da 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU, deixou de fora parlamentares do centrão (Progressistas e Republicanos). A exclusão evidencia que a suposta adesão dos partidos ao governo não é bem assim. Do PP, apenas Arthur Lira foi convidado a compor a comitiva, ainda assim, não por integrar o PP e sim pelo fato de presidir a Câmara dos Deputados.

Lulatour

Fora o PP de Lira, 11 siglas foram chamadas: Solidariedade, Podemos, União Brasil, Patriota, PSD, PT, PSB, PDT, Psol, Avante, e até o PSDB.

De lado

Apesar de a assembleia ser realizada em Nova York, o presidente da Frente Parlamentar Brasil-EUA, Eduardo da Fonte (PP-PE), foi ignorado.

Escolhidos a dedo

Além de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), outros seis senadores estão escalados. Curiosamente, votaram pró-governo em todas as sessões.

Amigo do rei

Entre os senadores que acompanham Lula, apenas um pertence ao grupo Brasil-EUA: o petista Fabiano Contarato (ES).

Cúpula do Atraso em Cuba é para falar mal dos EUA

A “Cúpula do Grupo dos 77+ China”, da qual o presidente Lula participa em Havana, tem relevância próxima de zero e se trata de uma fraude: os “77” são 134 países, quase todos governados por ditadores rastaqueras, como Cuba, que sedia o encontro e dirige o mecanismo. Criado em 1964, o grupo perdeu importância ao longo dos anos e acabou virando um convescote de chefes de Estado e de Governo atrasados, muitos deles corruptos, que adoram dólares, mas odeiam os Estados Unidos.

Fantasia em grupo

A aversão dos atrasados do “G77” aos EUA explica a presença da China, potência na qual apostam para a fantasia de “desbancar” o Tio Sam.

Oportunismo in natura

O “G77” se prestará apenas a lacrações e ao oportunismo político, ignorando-se o tema “o papel da ciência, da tecnologia e da inovação”.

Eles querem é rosetar

A montanha de dinheiro gasto por esses dirigentes para chegar a Cuba ajudaria a reduzir a fome e a miséria, que usam para se manter no poder.

Caras mordomias

Para viagens longas, o presidente da República tem à disposição um Airbus A319 (que custou quase R$170 milhões em 2003 e ele agora quer trocar, além de dois jatos Embraer Lineage 1000, o “avião do vice”.

Esse cara sou eu

Aécio Neves (PSDB-MG) avalia que nas eleições de 2026 a população deve procurar um perfil de centro para a Presidência, de oposição ao PT e que ‘’não dialogue com uma pauta de costumes atrasada”.

NuAbandono

A Nuinvest, corretora do Nubank, deixou a clientela na mão durante toda sexta (15), sem realizar compra e venda de ativos de renda variável. Os prejuízos são incontáveis para investidores que perderam oportunidades.

8 de janeiro

O deputado Sanderson (PL-RS) criticou o julgamento no STF de pessoas sem foro privilegiado: “não terão direito a recurso e ao sagrado duplo grau de jurisdição, cláusula pétrea de nossa Constituição Federal”.

Censura rigorosa

No Senado, Maria Corina revelou que os jornalistas têm medo de entrevistá-la, por ser líder da oposição contra o ditador venezuelano Nicolás Maduro, aquele cuja segurança agrediu Délis Ortiz, repórter da TV Globo, diante da mais absoluta omissão do governo Lula.

Jean denunciado

O Ministério Público denunciou Jean Wilis por injúria, por declarações homofóbicas contra o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB). O chefe da Secom, Paulo Pimenta, inimigo do ex-BBB, torce pela condenação.

Disputa no Recife

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), deve se manter afastada de embates na disputa pela prefeitura do Recife. Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, sonha com a benção de Raquel.

Derreteu

Para desespero de pequenos investidores, a ação da Americanas fechou a sexta-feira (15) valendo ainda menos do que na segunda-feira (11). Abriu a semana em R$0,97 e derreteu até chegar aos R$0,82.

Pergunta na praça

Qual o oposto da expressão ‘careca de saber’?

PODER SEM PUDOR

Especialista em aviões

Durante sessão da CPI dos Correios, que investigou a roubalheira do mensalão no primeiro governo Lula (PT), seu o presidente, senador Delcídio Amaral (PT-MS), abriu discussão de quebras de sigilo. A certa altura, o deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP) pediu a medida contra a empresa aérea Skymaster. Delcídio pilheriou: “O deputado sabe o que diz, afinal ele anda convivendo muito com aviões…” O plenário caiu na gargalhada. Sabia que Delcídio se referia à assessora do deputado que todos sonhavam ver na capa da revista Playboy.

