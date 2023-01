Cláudio Humberto Ministros de Lula ganharão mais de R$ 101 milhões

Por Cláudio Humberto | 5 de janeiro de 2023

No governo que ameaça acabar o saque-aniversário do FGTS, Lula e sua inchada equipe ministerial, rateada em 37 pastas para acomodar políticos derrotados e gratificar apoiadores, impôs ao pagador de impostos o custo de R$ 101.197.390,84 em quatro anos. O cálculo expõe a mentira do presidente de que não haverá aumento nos gastos públicos. Como se ministros não exigissem batalhão de assessores, mordomias, carrões oficiais etc. Jair Bolsonaro encerrou o governo com 23 ministros.

Conta certa

Só os 15 ministros que o presidente nomeou a mais que Bolsonaro já engorda a despesa pública em R$ 41 milhões.

O céu é o limite

A conta considera o salário, que fechará o governo em R$ 46,3 mil; férias, décimo terceiro e o generoso auxílio moradia, atualmente em R$ 7,7 mil.

Bom para ministros…

O custo é só de ministros de estado. A coisa fica ainda pior se incluir o secretário executivo e o adjunto, subsecretários, e assessores especiais.

…melhor para Lula

Além do salário bater nos R$ 46,3 mil, Lula ainda dá uma turbinada de R$ 10,3 mil com sua aposentadoria como “anistiado político”.

Prates ganha upgrade do ‘céu’ para a Petrobras

O petista Jean Paul Prates (RN) vai ganhar um upgrade de vida, após assumir a boquinha de luxo no comando da principal estatal brasileira, a Petrobras. O salário do senador vai quase triplicar para R$ 103 mil/mês, sem perder benefícios como plano de saúde, plano de previdência, auxílios etc. A indicação faz de Lula o presidente que tomou uma decisão ilegal mais rapidamente no mandato, agora contra a Lei das Estatais, que impede políticos de assumirem o comando das empresas públicas.

Descaso

A escolha desrespeita o Congresso, que, para Lula, tem papel de apenas referendar suas decisões, inclusive de mudar a lei para impor indicação.

Olha o perigo

Se colar a indicação, caberá ao petista gerenciar 45 mil funcionários diretos na empresa com receita de cerca de R$ 450 bilhões em 2021.

Pública para poucos

A Petrobras banca, por exemplo, 60% do plano de saúde para seus funcionários, a um custo de cerca de R$ 2,1 bilhões por ano.

O Brasil derrete

Fernando Haddad foi chamado ao Planalto ontem, pelas 15h30, para a primeira reunião com o chefe. Um banqueiro amigo advertiu Lula sobre o derretimento das empresas listadas na bolsa, que, desde o 2º turno, já perderam mais de meio trilhão de reais em valor de mercado.

Falou demais

O ministro Carlos Lupi se empolgou e prometeu reforma da Previdência sem combinar com o governo. Foi desmentido logo em seguida. O Planalto vai mobilizar a base para votar a reforma tributária.

Demanda

Cresce dentro do PL, com atuação de Waldemar Costa Neto, pressão para Jair Bolsonaro retornar ao Brasil. A missão do ex-presidente seria trabalhar na campanha de Rogério Marinho para presidência do Senado

Curtindo regalias

O novo comandante da Aeronáutica não deve ter o que fazer no local de trabalho. Foi embora ontem pelas 16h30, sob forte escolta, para a bela mansão reservada titular do cargo na Península dos Ministros.

Incansável

Após perder os cargos que controlava no governo federal, o ex-senador Fernando Bezerra (MDB-PE) tenta arrumar alguma coisa para o filho Miguel, que chegou em último na disputa pelo governo de Pernambuco.

O sem-boquinha

O rejeitado ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara (PSB) acompanha a evolução da “PEC Mercadante”, que mutila a Lei das Estatais, para tentar uma boquinha no segundo escalão do governo Lula.

Aplaudir pode

Na posse de Paulo Pimenta, Dilma foi aplaudida pela claque petista. Um experiente deputado do PT observou, maldoso, para a quem estranhava a reação efusiva: “Aplaudir pode. O que não pode é dar poder…”.

Latam manda mal

Os responsáveis pela tecnologia da Latam deveriam se envergonhar. Tanto o site quanto o app parecem criados para dificultar a vida de quem tenta fazer check-in. É o capitalismo à brasileira, que maltrata a clientela.

Pensando bem…

…o fim do saque-aniversário do FGTS mostra que o PT não confia na capacidade do trabalhador de administrar o próprio dinheiro.

PODER SEM PUDOR

Decisões fundamentais

A reunião do colégio de vice-líderes do PT na Câmara, em 2003, tomou duas decisões que mostram quem manda e eles obedecem cegamente. Primeiro, ficou acertado que o então líder Nelson Pelegrino (BA) iria oferecer um almoço à bancada, na residência do presidente da Câmara, e o prato principal seria o baianíssimo caruru. Também foi deliberado articular um time de futebol de deputados do PT para enfrentar o selecionado do então presidente Lula. Mas Pelegrino avisou: “É para perder, hein? Se a gente ganha, o pessoal vai dizer que a bancada do PT impôs uma derrota ao governo e isso não pode de jeito nenhum!”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

