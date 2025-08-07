Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Ministros do Supremo criticam ações de “baderneiros” no Congresso

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Parlamentares ocuparam os plenários da Câmara e do Senado. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Enquanto transcorriam os momentos mais tensos dentro do plenário da Câmara dos Deputados, quando Hugo Motta (Republicanos-PB) ainda era impedido de reassumir sua cadeira de presidente da Casa, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se faziam a seguinte pergunta: “São esses baderneiros que desejam voltar à Presidência da República?”.

A avaliação entre interlocutores de ministros do STF é a de que a tentativa de tomada do poder da Câmara dos Deputados e do Senado Federal acaba confirmando o perfil autoritário e golpista dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Perfil, segundo eles, que ficou evidente durante toda a investigação da Polícia Federal e a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que resultou na ação do golpe

Um interlocutor de magistrados do Supremo relata que, para os ministros do tribunal, os bolsonaristas acusam o STF de ter uma suprema ditadura, mas eles mostraram no plenário da Câmara quem são os “verdadeiros ditadores”, defendendo um ex-presidente que discutiu um golpe enquanto ainda estava no comando do país.

Dentro do STF, a visão é que as articulações dos bolsonaristas para tentar beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro não vão surtir efeito. Primeiro, porque a ação penal do golpe já está na fase final dentro do tribunal e não é mais possível retirá-la de tramitação no STF.

Segundo, dificilmente o Congresso votaria uma PEC aprovando o fim do foro privilegiado para presidente e vice-presidente da República. A que está em tramitação e pronta para ser votada mantém o foro de presidente, não beneficiando Bolsonaro.

Se forem votar uma nova Proposta de Emenda Constitucional, acabando com o foro privilegiado de presidentes, teria de começar do zero neste ponto. E enfrentaria resistências da base governista, impedindo uma tramitação célere. Ou seja, não seria votada antes do julgamento da ação penal do golpe, que, no caso de Bolsonaro, deve acontecer já no mês de setembro.

Sem chance

Em outra frente, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que não há chance de a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja revogada nos próximos dias. Ao menos que haja algum fato novo, magistrados que integram a Primeira Turma ouvidos pelo jornal O Globo classificaram como “improvável” que haja uma reconsideração no momento, tendo em vista que as condições que ensejaram a aplicação da sanção seguem as mesmas.

Esses ministros, que representam a maioria do colegiado responsável por analisar a ação da trama golpista, também lembram que a própria defesa de Bolsonaro ainda não recorreu da medida. Apontam ainda que embora haja críticas sobre Moraes, não há como tomar decisões mediante pressões políticas.

Na avaliação desses ministros, é preciso aguardar os argumentos que serão apresentados pelos advogados de Bolsonaro para analisar possíveis cenários. Ressaltam ainda que Moraes já havia indicado em decisões anteriores que o descumprimento de cautelares poderia render ao ex-presidente novas restrições mais gravosas.

Nos bastidores, ministros ainda destacaram que Moraes segue com apoio interno, embora haja receio da escalada da crise em meio ao impacto do tarifaço do governo dos EUA ao Brasil.

Na segunda-feira, Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro por desrespeitar as medidas restritivas em vigor desde 18 de julho, ao veicular conteúdo na rede social dos filhos e de aliados.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Primeira prisão de Bolsonaro, em 1986, incendiou o Exército e alavancou sua carreira política
Prisão de Bolsonaro reativa entorno de Tarcísio para 2026 após onda de desânimo
https://www.osul.com.br/ministros-do-supremo-criticam-acoes-de-baderneiros-no-congresso/ Ministros do Supremo criticam ações de “baderneiros” no Congresso 2025-08-07
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Transporte Solidário de Porto Alegre registra 6 mil passageiros desde junho
Celebridades Faustão é internado e passa por novo transplante
Mundo Por causa da compra de petróleo da Rússia, a Índia recebe mais castigo de Trump
Economia Exportações brasileiras cresceram 4,8% em julho
Rio Grande do Sul Governo gaúcho autoriza projeto para trem de passageiros entre Porto Alegre e Gramado; viagem terá uma hora
Política Governadores de oposição se reúnem e cobram do governo Lula pacote para amenizar tarifaço de Trump
Política Estratégia: governo Lula busca “dividir” o Centrão com a distribuição de novos cargos
Política Flávio x Michelle: prisão de Bolsonaro amplia disputa por espaço político na direita
Brasil Ministro do Supremo Dias Toffoli trava investigações sobre fraudes no INSS
Brasil Fraudes contra INSS envolvem roubo de dados, uso de IA e até ocultação de cadáveres; entenda
Pode te interessar

Política Governo Lula avalia que a decisão de Alexandre de Moraes unificou a direita, mas mantém respaldo ao ministro do Supremo

Política Impeachment de Alexandre de Moraes: deputado federal Nikolas Ferreira anuncia 41 senadores a favor

Política Alexandre de Moraes autoriza equipe de médicos a visitar Bolsonaro

Política Quem é a deputada de Santa Catarina que levou a filha bebê como “escudo” para ocupação do plenário da Câmara