Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Ministros do Supremo divergem sobre bloqueio de contas de empresas americanas como resposta a Trump

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Outros ministros veem com cautela uma decisão desse tipo, porque teria potencial para encerrar de vez a relação diplomática entre os dois países. (Foto: Reprodução)

O Supremo Tribunal Federal (STF) está dividido sobre os próximos passos a serem tomados na crise com o Donald Trump. Integrantes da Corte defendem que o tribunal adote medidas contra empresas dos EUA com interesse no Brasil em resposta às sanções aplicadas a Alexandre de Moraes.

Outros ministros veem com cautela uma decisão desse tipo, porque teria potencial para encerrar de vez a relação diplomática entre os dois países. Na avaliação deste grupo, a relação está “bastante deteriorada” — mas ainda tem espaço para piorar.

O portal Estadão consultou quatro ministros do STF em caráter reservado. A ala de ministros que defende a represália às investidas contra a Corte afirma que seria possível bloquear ativos de empresas dos EUA com interesse no Brasil. Existe a expectativa no tribunal de aplicação de novas ações aos ministros nos próximos dias.

Na segunda-feira, 18, essa resposta do Supremo começou a ser efetivada com a decisão de Flávio Dino de obrigar bancos a consultarem a Corte antes de bloquear recursos em contas de brasileiros por decisão de outro país. Nem todos os ministros do tribunal concordaram com a medida. Não há previsão de quando o tema será votado no plenário.

Uma parte do tribunal ficou desconfortável com a decisão de Dino, porque ela ampliaria a crise internacional, além de deixar os bancos em uma saia justa.

Na semana passada, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin se reuniram com banqueiros sobre o alcance da Lei Magnitsky. Os ministros teriam ouvido que os bancos não poderiam evitar os bloqueios em contas, porque o sistema financeiro internacional é interligado.

Portanto, se os bancos seguirem o entendimento de Dino, podem sofrer prejuízo por descumprimento de regras internacionais. Um dos ministros consultados pelo Estadão aposta que, entre seguir as normas do sistema financeiro e a decisão do Supremo, os bancos ficariam com a primeira opção.

O grupo mais cauteloso do Supremo defende que não se bloqueie recursos de empresas dos EUA porque seria uma resposta desproporcional. Afinal, o governo de Trump não tomou nenhuma medida contra empresa brasileira nos EUA.

Esses ministros veem no horizonte a possibilidade de encerramento total das relações diplomáticas entre os dois países, com a retirada de representação diplomática dos EUA no Brasil e vice-versa. Para eles, o fim da briga está nas mãos de Trump. Nesse caso, haveria pouco espaço para o STF atuar se quiser continuar com as represálias. Com informações do portal Estadão.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Estados Unidos aceitam consulta do Brasil na Organização Mundial do Comércio, mas dizem que o tarifaço é tema de “segurança nacional”
Alexandre de Moraes rejeita mais um recurso e mantém prisão preventiva de ex-assessor de Bolsonaro
https://www.osul.com.br/ministros-do-supremo-divergem-sobre-bloqueio-de-contas-de-empresas-americanas-como-resposta-a-trump/ Ministros do Supremo divergem sobre bloqueio de contas de empresas americanas como resposta a Trump 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Grêmio anuncia a contratação do lateral-direito Marcos Rocha
Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino
Brasil Bolão leva prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena
Porto Alegre Aeronave usada pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não revelada pelos Estados Unidos
Esporte Presidente da CBF revela que pediu para vetar camisa vermelha da Seleção Brasileira
Mundo Governo Trump diz que vai usar “toda a força” contra Maduro na Venezuela
Economia Ibovespa despenca 2% após decisão de Flávio Dino que pode afetar a Lei Magnitsky; dólar sobe a R$ 5,49
Mundo Governo dos Estados Unidos aceita pedido de consultas do Brasil para negociar tarifaço de Trump na Organização Mundial do Comércio
Porto Alegre Projeto Bota-Fora realiza coleta de resíduos volumosos em cinco comunidades de Porto Alegre nesta quarta
Esporte Torcedores do Santos invadem Centro de Treinamento e cobram Neymar: “Vocês tinham que tomar tapa na cara”
Pode te interessar

Política Ministros do Supremo recusam proposta de bancos para se livrarem de punição americana

Política Supremo se divide sobre ação do ministro Flávio Dino para blindar Alexandre de Moraes, e ala vê falta de firmeza de bancos

Política Decisão do ministro do Supremo Flávio Dino: entenda as dúvidas geradas e como bancos podem ser afetados

Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino