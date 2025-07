Brasil Ministros do Supremo reagem a críticas do ex-colega Marco Aurélio Mello

27 de julho de 2025

Em 2020, o então ministro do Supremo mandou soltar o traficante internacional legando que ele estava preso sem sentença condenatória. (Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

Ministros do STF ficaram indignados com as críticas do ex-integrante da Corte Marco Aurélio Mello ao ministro Alexandre de Moraes, na semana passada.

Ao Radar, um deles ironiza o ex-colega de tribunal: “Esse é aquele que libertou o André do Rap, líder do PCC”, diz.

Em 2020, o então ministro do Supremo mandou soltar o traficante internacional legando que ele estava preso sem sentença condenatória. O líder da facção até voltou a ter a prisão novamente decretada pela Justiça, mas sumiu no mapa e nunca mais foi recapturado.

A Roseann Kennedy, o ex-ministro disse, na semana passada, que Moraes deveria se consultar com um psicanalista, depois de ter “humilhado” Jair Bolsonaro com a imposição de medidas restritivas ao ex-presidente.

“Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise talvez mediante um ato maior. Uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. O que eu digo é que essa atuação alargada do Supremo, e uma atuação tão incisiva, implica desgaste para a instituição… A história cobrará esses atos praticados. Ele (Moraes) proibiu, por exemplo, diálogos. Mordaça, censura prévia, em pleno século que estamos vivendo. É incompreensível”, disse.

Revogar vistos é algo “super extremado”, diz Marco Aurélio

Para o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello, a revogação do visto americano do ex-colega de STF Alexandre de Moraes é um ato “super extremado”.

“É algo que não vejo com bons olhos”, declarou Marco Aurélio, em entrevista à CNN nesta sexta-feira (25).

Há uma semana, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou, via redes sociais, que os Estados Unidos cancelariam o visto americano de Moraes, em medida que também miraria contra “familiares” e “aliados” do magistrado.

O anúncio de Rubio ocorreu no mesmo dia em que, mais cedo, Moraes determinou medidas cautelares contra Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Os Estados Unidos, até por meio do presidente Donald Trump, têm pressionado o Brasil a parar “imediatamente” investidas judiciais contra o ex-presidente.

A decisão de Moraes fala em atuação “coordenada” de Jair e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para “intimidar autoridades brasileiras e obstruir o curso da ação penal” sobre um suposto plano golpista contra o resultado na eleição presidencial de 2022; o ex-presidente é réu no processo.

Eduardo está desde o começo do ano nos EUA alegando buscar sanções americanas contra Moraes e, neste contexto, celebrou o anúncio em relação ao cancelamento do visto do ministro do Supremo.

A mesma decisão também proibiu o ex-presidente de se aproximar de embaixadores e de se comunicar com diplomatas estrangeiros. O passaporte de Bolsonaro está apreendido desde o início de 2024, em meio às investigações sobre o suposto plano golpista. As informações são da Revista Veja e do portal CNN.

