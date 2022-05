Acontece Missão internacional sobre energias renováveis é promovida pela FIERGS

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Um dos objetivos é participar da Feira de Hannover, na Alemanha, maior evento do mundo sobre tecnologia industrial. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 90 participantes do Brasil estarão na missão prospectiva para a Alemanha e os Países Baixos, de 28 de maio a 4 de junho, promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Centro Internacional de Negócios.

A programação contempla circuitos guiados à Feira de Hannover, que ocorre de 30 de maio a 2 de junho, e visitas técnicas a indústrias e parques eólicos offshore na Alemanha e na Holanda para tratar de energias renováveis. Haverá ainda encontros estratégicos com autoridades do governo e empresas holandesas. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, lidera a missão.

Além de conhecer as tendências industriais e energéticas mundiais com foco em energias renováveis, outro objetivo da missão é explorar e estabelecer possibilidades de negócios e cooperação com o setor público e privado europeu, bem como apresentar o perfil e as oportunidades de investimentos no Rio Grande do Sul.

A missão conta com a parceria do governo do Estado, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS) e Escritório da Holanda no Rio Grande do Sul. Representantes de mais de 60 empresas do Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais confirmaram presença na delegação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece