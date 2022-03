Mundo Míssil atinge prédio do governo em Kharkiv; segunda maior cidade da Ucrânia está cercada

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ataque russo ao prédio do governo regional da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Foto: Reprodução Ataque russo ao prédio do governo regional da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prédio do governo regional da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, foi atingido por um míssil. A informação foi dada pelo prefeito da cidade, e o comando de operações da Ucrânia afirmou que o prédio era o alvo.

De acordo com informações do jornal The Guardian, moradores da cidade, que está cercada, afirmaram que as tropas russas atacaram na noite de segunda-feira e na manhã desta terça-feira (1º).

O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu que a comunidade internacional crie mais sanções contra a Rússia, por conta do ataque “bárbaro” à cidade de Kharkiv.

“Mísseis russos bárbaros atingiram a Praça da Liberdade e bairros residenciais de Kharkiv. O mundo pode e deve fazer mais. Aumente a pressão. Isole a Rússia totalmente”, escreveu Kuleba em uma rede social.

Um dos assessores do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que a Rússia está deliberadamente bombardeando áreas residenciais e infraestrutura civil:

“A Rússia está bombardeando ativamente os centros das cidades, lançando mísseis e ataques de artilharia em áreas residenciais e locais de administração”, disse Mykhailo Podolyak, um dos assessores do presidente: “O objetivo da Rússia é claro, pânico em massa, baixas civis e infraestrutura danificada. A Ucrânia está lutando com honra”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo