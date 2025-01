Rio Grande do Sul Missões internacionais de negócios são tema de reunião entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agência Invest RS e Fiergs

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











. (Foto: Taís Teixeira/Sedec)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reunião nessa quinta-feira (23) com representantes da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, detalharam o funcionamento da agência de fomento. Na pauta, objetivos comuns e ações conjuntas.

Um dos assuntos abordados foi a agenda internacional para 2025, com foco na elaboração de um planejamento que contemple em suas metas a expansão da capacidade exportadora do Estado. A conversa incluiu a realização de missões ao Exterior – com a participação de entidades – como um das estratégias na busca de parcerias comerciais.

O secretário ressaltou: “Tanto o Estado quanto a iniciativa privada compartilham o objetivo de ver o Rio Grande do Sul crescer e alcançar destaque internacional. As missões são fundamentais para a aproximação com mercados onde há maiores oportunidades de se estabelecer negócios, e essa conexão se dá de forma gradual, precisa ser cultivada com a presença ativa do Estado nesses países.”

Já o presidente da Invest RS salientou três pontos que estão no escopo da agência de desenvolvimento gaúcha: “A implementação de uma plataforma de inteligência de dados em nível estadual, a atração de investimento e a promoção comercial para aumentar as exportações gaúchas. Estamos trabalhando conduzidos por esses propósitos para potencializar a internacionalização do Estado”.

Falando pela Fiergs, seu presidente Cláudio Bier reforçou a disposição em apoiar e participar desse tipo de iniciativa: “Estamos prontos para contribuir com o crescimento do Rio Grande do Sul”. Também estavam no encontro dirigentes do Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Banrisul

Também nessa quinta, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) apresentou suas novidades para 2025. Dirigentes da instituição, autoridades e outros convidados conheceram aspectos da estratégia de mercado, conectada às principais tendências de transformação digital.

Um dos pontos detalhados se refere a algo inédito no mercado brasileiro do setor: o banco gaúcho será o primeiro a abrir sua rede de autoatendimento, localizada em pontos externos e agências, para clientes que mantêm relacionamento com mais de 150 empresas concorrentes.

Um novo equipamento de autoatendimento permitirá a realização de transações financeiras de qualquer instituição ligada ao Banco24Horas. Com isso, os clientes do Banrisul passarão a ter mais opções de atendimento e maior conveniência nos serviços, o que inclui financeiras e bancos digitais. As unidades serão instaladas em agências, Banripontos e locais como shoppings, supermercados e postos de combustíveis.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/missoes-internacionais-de-negocios-sao-tema-de-reuniao-entre-a-secretaria-de-desenvolvimento-economico-agencia-invest-rs-e-fiergs/

Missões internacionais de negócios são tema de reunião entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agência Invest RS e Fiergs

2025-01-23