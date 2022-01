Leandro Mazzini Monopólio

Por Leandro Mazzini | 20 de janeiro de 2022

O governo de São Paulo decidiu pela concessão exclusiva da loteria do estado. Pela proposta, apenas uma empresa vai explorar as loterias de prognósticos, instantânea e apostas esportivas. O caso preocupa o setor. O problema do monopólio nas apostas esportivas é que, sem concorrência, o estado perde faturamento, reduz a publicidade e não beneficia os consumidores com produtos e cotações melhores. O Instituto Brasileiro Jogo Legal, por exemplo, defende o modelo concorrencial com múltiplos operadores, que será adotado pelo Governo Federal na operação das apostas esportivas.

Empregos

Para defensores do modelo concorrencial, este monopólio vai inibir a geração de empregos e renda em virtude das atividades que serão formalmente desempenhadas.

Captação de apostas

Entre as atividades, estão as inerentes à publicidade, propaganda e marketing, tecnologia da informação, organização ou contratação de pontos de venda ou captação de apostas, patrocínio e realização de eventos esportivos – atividades essas a cargo dos futuros operadores privados.

Leitos

Secretários de Saúde do todo o País querem que o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, mantenha o financiamento de leitos de UTI para Covid até, pelo menos, o final de fevereiro.

Preocupante

À Coluna, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula, afirma que a situação é preocupante: “Estamos em negociação com o Ministério da Saúde para não encerrar o financiamento de leitos de UTI agora. Essa é uma das nossas principais preocupações”.

Na escuta

Os ministros da Justiça, Anderson Torres, e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), Augusto Heleno, devem ser convocados para explicarem, no Senado, a suposta aquisição de sistemas de espionagem junto à empresa DarkmmMatter.

Cobiça

A presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senadora Kátia Abreu (PP-TO), quer a presença dos dois no colegiado já em fevereiro, quando o Congresso voltar do recesso. “Por qual motivo o Planalto cobiça essa tecnologia em ano eleitoral?”, indaga.

Espinhosas

Caciques do PSB e do PT não descartam, mas veem a possibilidade de formação de uma federação partidária cada vez mais remota. No centro do embate, estão disputas regionais: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo e Acre. Os presidentes dos partidos – Gleisi Hoffmann (PT) e Carlos Siqueira (PSB) – se reúnem hoje em Brasília para tentar aparar as arestas espinhosas.

Vistos

A quantidade de vistos dos Estados Unidos concedidos a cidadãos brasileiros cresceu 584% em novembro na comparação com dezembro, mostra levantamento da AG Immigration e Departamento de Estado dos EUA. Do total, 98,24% são da categoria não-imigrante – que não permite à pessoa viver nos EUA –, enquanto 1,76% são para fins imigratórios.

Inflação

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) confirmam que a inflação foi mais forte para os pobres do que para os ricos ao longo de 2021. Segundo o estudo, a classe de renda mais baixa sofreu principalmente o impacto dos reajustes de 21,2% nas tarifas de energia elétrica e de 37% do gás de botijão.

ESPLANADEIRA

# Procura por seguro de vida aumentou 120% na pandemia entre público jovem, de acordo com Superintendência de Seguros Privados.

# Casa do Construtor abre nova operação em Caldas Novas (GO).

# Conitec aceita inclusão de novos tratamentos para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica no SUS.

# Instituto Incluir participa hoje de intercâmbio científico com politécnico de Leiria, em Portugal.

# BD, empresa de tecnologia médica, planeja aumentar em mais de 50% o fornecimento de testes, antígeno rápido e RT-PCR para o mercado brasileiro em 2022.

# O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou a advogada e ativista Elizabeth Frawley Bagley para chefiar a embaixada do país no Brasil.

