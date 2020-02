Colunistas Montenegro pode ter terceiro prefeito cassado em quatro anos

Por Flavio Pereira | 8 de fevereiro de 2020

Câmara aprovou processo que pode cassar terceiro prefeito de Montenegro desde 2015. (Foto: Câmara Montenegro)

O município gaúcho de Montenegro vive uma rotina marcada por graves falhas na gestão dos seus prefeitos. De 2015 até hoje, já foram cassados dois prefeitos, e a Câmara de Vereadores encaminha o processo de cassação do atual, Carlos Eduardo Muller, do PP, conhecido na cidade como Kadu. Em 2015, a Câmara cassou Paulo Azeredo, acusado de ter construído uma ciclovia, desrespeitando normas do Plano Diretor. Em 2017, foi cassado Luiz Américo Alves Aldana (PSB) , acusado de irregularidades em licitações. Agora, foi aberto processo de impeachment contra o prefeito Carlos Eduardo Müller, acusado de corrupção e irregularidades no contrato de recolhimento de lixo da cidade envolvendo a empresa Komac Rental.

Outro caso de pagamento de férias

O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, considerou o fato extremamente grave e pediu à Secretaria de Auditoria do Conselho Nacional de Justiça uma nova conferência dos cálculos de verba indenizatória de férias a desembargadores e juízes, informados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde magistrados receberam rendimentos líquidos que chegam a até R$ 853 mil, resultado de até 23 períodos de férias acumulados nos últimos 25 anos.

Mulheres na política

A tradicional Assembleia de Verão 2020 da Famurs, a Federação das Associações de Municípios do RS, que será realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro, no Hotel Araçá em Capão da Canoa, terá uma novidade. Na abertura dos trabalhos, será feita a apresentação da campanha publicitária sobre a inclusão das mulheres na política. O trabalho é coordenado pelo presidente da Famurs, Dudu Freire; pela primeira-dama, Daniela Meller; pela coordenadora de Gênero, Tânia Feijó; e pela equipe de comunicação da entidade.

Celso Bernardi permanece no comando do PP

No comando do Partido Progressista desde 2011, Celso Bernardi recebeu um pedido da direção nacional do partido para prolongar sua gestão até outubro, quando será realizada eleição para a renovação da executiva estadual. Sua disposição é abrir espaço para a renovação no comando do PP. Mas há um consenso no partido para a sua permanência.

Mais um terrorista extraditado

O ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro, destacou ontem, na sua conta pessoal do Twitter, que “a extradição pelo Brasil do terrorista do Massacre de Atocha foi manchete nos jornais espanhóis. A política do Governo do presidente Jair Bolsonaro é de não dar abrigo ou refúgio a criminosos de qualquer tipo. Não queremos outro Battisti. É uma questão de Justiça, simples assim”. A medida foi saudada pela imprensa espanhola de form positiva.

No Ministério da Justiça

A manifestação oficial do Ministério da Justiça e da Segurança indica que o “governo brasileiro extraditou, nesta quinta (6), para a Espanha, Carlos García Juliá, condenado a 193 anos de prisão pela Justiça espanhola por ter participado do atentado terrorista conhecido por “Massacre de Atocha”, em 1977”.

Voltar Todas de Colunistas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário