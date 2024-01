Porto Alegre Moradores da área central de Porto Alegre já podem encaminhar Saque Calamidade do FGTS via 156

29 de janeiro de 2024

Moradores de Porto Alegre da região Centro do OP (Orçamento Participativo), que inclui 18 bairros, já podem dar início ao encaminhamento do Saque Calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), pelo 156 da prefeitura.

Por telefone, basta ligar para 156, digitar a opção 9 (demais serviços) e informar os dados solicitados. Também são aceitos pedidos pelo e-mail 156poa@portoalegre.rs.gov.br ou pelo chat do 156, no site https://156web.procempa.com.br/.

A pessoa deverá fornecer nome, celular e endereço completos, além de relatar os danos sofridos (na residência, imóvel e mobiliário – prejuízos em veículos não são válidos para o benefício). Em até 10 dias úteis, se aprovada a solicitação, o morador receberá uma confirmação por WhatsApp, da prefeitura, de que está apto a pedir o Saque Calamidade nos canais oficiais da Caixa (aplicativo FGTS, agências, entre outros).

Esse encaminhamento via 156 é necessário somente para quem vive na região Centro do OP, a única da cidade que possui IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) superior a 0,9. O indicador é calculado com base em três sub-índices: longevidade, educação e renda.

Moradores de todos os outros 76 bairros de Porto Alegre, das demais 16 regiões do OP, estão desde sábado, 27, automaticamente liberados a solicitar o Saque Calamidade do FGTS direto nos canais oficiais da Caixa.

Estão aptos a fazer o pedido, na Caixa, todos que têm saldo na conta do FGTS, mas o saque é limitado a R$ 6,22 mil e pode ser feito “por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência”, conforme informação do banco.

Temporal – O benefício é ofertado em razão da gestão municipal ter emitido decretos de nível 1 e 2 de situação de emergência, após o grave temporal de 16 de janeiro, e os textos terem sido homologados tanto pelo Governo do Estado quanto pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, do governo federal. Na última quarta-feira (24), o prefeito Sebastião Melo esteve reunido com a direção da Caixa.

Prazo

O prazo máximo para efetuar a solicitação de Saque Calamidade de Porto Alegre, conforme informa o próprio site da Caixa sobre o benefício, é até 18 de abril de 2024. A pessoa pode se dirigir ao banco para pedir o resgate, mas não é necessário. É possível fazer a solicitação por meio do aplicativo de celular FGTS, da Caixa. Mais informações podem ser conferidas no site.

Alerta – Servidores da prefeitura não pedem dados bancários ou depósitos. Comunique-se apenas pelos canais oficiais da gestão municipal (156) ou da Caixa. Se receber ligações ou mensagens de WhatsApp ou via SMS com solicitações de dados sigilosos ou depósitos bancários, a orientação é de que a pessoa reporte o caso ao disque-denúncia da Polícia Civil – 181.

Bairros da região Centro do OP (onde é necessário encaminhar pedido via 156):

Auxiliadora

Azenha

Bela Vista

Bom Fim

Centro Histórico

Cidade Baixa

Farroupilha

Floresta

Independência

Jardim Botânico

Menino Deus

Moinhos de Vento

Mont ‘Serrat

Petrópolis

Praia de Belas

Rio Branco

Santa Cecí­lia

Santana

