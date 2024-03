Porto Alegre Moradores de Porto Alegre podem se cadastrar para receber alertas de trânsito por WhatsApp e SMS

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

A novidade começou a valer desde as primeiras horas desta sexta-feira (1º). Foto: Divulgação/PMPA A novidade começou a valer desde as primeiras horas desta sexta-feira (1º). (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Moradores de Porto Alegre podem receber da prefeitura alertas de trânsito via disparo de SMS ou WhatsApp. A novidade começou a valer desde as primeiras horas desta sexta-feira (1º).

Para receber as notificações é necessário que o usuário adicione o número do WhatsApp do 156 (51) 34330156 e faça o cadastro.

Conforme a prefeitura, o serviço de alerta busca informar rapidamente os usuários sobre situações como interdições de vias devido a obras, alagamentos, acidentes e outras eventualidades.

De acordo com o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bish Neto, esta ferramenta irá contribuir para qualificar cada vez mais a comunicação com o cidadão, de forma rápida e eficaz, fazendo chegar as informações essenciais em relação ao trânsito e transporte, para facilitar os deslocamentos no seu dia a dia”, afirma Bisch Neto.

