Porto Alegre Moradores e comerciantes de Porto Alegre apostam em tecnologia para combater a criminalidade

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

O presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Auxiliadora, João Volino, com as caixas do Astro 4.0 Foto: João Mattos/Divulgação O presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Auxiliadora, João Volino, com as caixas do Astro 4.0. (Foto: João Mattos/Divulgação) Foto: João Mattos/Divulgação

A AMA (Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Auxiliadora), em Porto Alegre, reuniu habitantes e comerciantes da região, cansados de arcar com prejuízos causados por assaltos e furtos, para formar a Comissão de Segurança e propor uma solução para reduzir a criminalidade.

Foi quando surgiu a ideia da Vigilância Colaborativa e a proposta de criação do protótipo batizado de Astro 4.0, para monitoramento 24 horas e 365 dias por ano do bairro.

O Astro 4.0 é composto por uma caixa de metal com duas câmeras de alta resolução e alcance efetivo de até 50 metros. Conta também com nobreak, alarme antiarrombamento e chip 4G que disponibiliza acesso próprio à internet.

A Vigilância Colaborativa é parte do Programa Vizinhança Segura, que integra a comunidade com os canais de comunicação dos agentes de segurança pública. Agora, o bairro será capaz de registrar as imagens das ocorrências e passar as informações e localizações dos eventos diretamente ao 11º Batalhão da Polícia Militar, para atuação ostensiva, assim como à 9ª Delegacia de Polícia Civil, para ação investigativa.

Segundo o presidente da AMA, João Volino, atualmente, as imagens das ocorrências demoram muito a chegar às polícias Militar e Civil. “Por isso, a AMA fechou parceria com a empresa de inovação tecnológica em segurança ProteRisco para desenvolver o Astro 4.0, que permite fornecer às forças de segurança imagens de alta resolução e no menor tempo possível”, relatou.

Já finalizando o período de testes, moradores e comerciantes se dizem satisfeitos com a ideia da Vigilância Colaborativa e seu potencial para diminuir as ocorrências de violência no bairro. Na primeira fase, foram alocados os protótipos no quarteirão formado pelas vias Nova York, 24 de outubro, Mata Bacelar e Xavier Ferreira.

A partir de agora, a associação pretende expandir as instalações para, no mínimo, dois Astros 4.0 a cada quadra, criando zonas de segurança em todas as áreas do bairro Auxiliadora.

O lançamento oficial do programa Vizinhança Colaborativa ocorre neste sábado (19), na rua Xavier Ferreira.

