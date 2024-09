Cláudio Humberto Moraes tira de Bolsonaro 13 milhões de seguidores

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perderá acesso a mais de 13 milhões de seguidores, após a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de proibir os brasileiros de acessar a rede social X. A rede foi bloqueada, mas seus usuários são os mais prejudicados. Bolsonaro é o mais atingido pela medida, mas o presidente Lula (PT) também sai perdendo, embora menos: o petista fica impedido de interagir com seus mais de 9,1 milhões de seguidores em todo o País.

Êxtase petista

Antes de ser censurada, a rede X, democraticamente, não censurou posts de petistas festejando o bloqueio da “rede tóxica da direita”.

STF sai perdendo

Somados os perfis STF, do Conselho Nacional de Justiça e dos seis ministros com perfis no X, são 7,4 milhões com acesso censurado.

Políticos sem rede

Candidatos a prefeito também serão afetados diretamente. É o caso de Guilherme Boulos (Psol), que tem 2,2 milhões de seguidores.

Redes encolhidas

Candidato fenômeno do início da disputa pela prefeitura paulista, Pablo Marçal (PRTB) perderá 412 mil seguidores. Ele é forte em outras redes.

Gastos trilionários do governo sinaliza desastre

É crítica a situação fiscal no Brasil, com o aumento leviano nos gastos do governo, que atingiu R$1 trilhão e 128 bilhões em 12 meses, até julho. O Banco Central anunciou leilão de US$ 1,5 bilhão para conter a alta do dólar esperada após a divulgação dos “resultados fiscais”, nesta sexta (30). Só em julho, o setor público, principalmente o governo Lula, torrou R$ 21,3 bilhões a mais do que arrecadou. O desânimo foi tão grande que o leilão (o terceiro, no atual governo) não fez nem cócegas no dólar.

Quatro vezes mais

A expectativa de economistas era que o rombo das contas do governo do PT, em julho, não ultrapassasse os R$ 5 bilhões. Ficou bem longe disso.

Cenário catastrófico

Experientes operadores do mercado jogavam a toalha, ontem, definindo como “catastrófico” o cenário fiscal no Brasil.

Gastando o nosso

Lula e sua turma elevaram a dívida pública do Brasil a 78,5% do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todas as riquezas produzidas no País.

Não se fala mais nisso

Pelo sim, pelo não, com o banimento da rede social X, o ministro Alexandre de Moraes conseguiu excluir do noticiário o que mais o incomodava: o escândalo sobre seus métodos contra adversários.

Esforço desconcentrado

Deputados e senadores estão no “semipresencial” no Congresso, esta semana, a maioria concentrada nas eleições municipais. A próxima semana de esforço concentrado está marcada para 9 de setembro.

Desafio

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) ficoiu indignadíssimo com a multa de R$ 50 mil a quem usar o VPN para acessar o X: “Vem me multar em R$ 50 mil por dia, Alexandre de Moraes. Vem? Covarde!”.

Falou sem dizer

Apesar de emitir nota para dizer que não comenta assuntos internos de outro país, o Departamento de Estados dos EUA ressaltou: “a liberdade de expressão é pilar fundamental em uma democracia saudável”.

O estrago é grande

Operações das Forças Armadas, Bombeiros, hospitais e a internet em áreas remotas da Amazônia entram na lista dos que podem ser afetados com a decisão de Alexandre de Moraes (STF) contra a Starlink.

Terra da censura

O deputado Evair de Melo (PP-ES), teve de ir ao aplicativo Threads, o concorrente do X que pertence à Meta, de Mark Zuckerberg, para protestar: “É oficial: o Brasil virou a terra da censura”.

Lotou

Carreata de Jair Bolsonaro demonstra a força política o ex-presidente, que lotou as ruas de Cianorte, Paraná, nesta sexta-feira (30). Os deputados do PL Felipe Barros e Giacobo também estiveram por lá.

Medo da verdade

Após a ordem de bloqueio do X no Brasil, o empresário Elon Musk tascou: “O regime opressivo no Brasil tem tanto medo de que o povo descubra a verdade que levará à falência qualquer um que tente”.

Pensando bem…

…o bloqueio do X no Brasil ao menos revelou os comunicadores anti-comunicação.

PODER SEM PUDOR

Um defunto decente

O senador gaúcho Pinheiro Machado marcou uma visita ao hotel onde estava o seu colega Bernardo Monteiro, no Rio de Janeiro. O anfitrião o recebeu vestindo ceroulas comuns e ele não conteve a observação:

– Bernardo, você precisa estar preparado para morrer na rua. Vista-se de seda por baixo. Seja um cadáver decente.

Pinheiro Machado seria assassinado alguns anos depois, no Hotel dos Estrangeiros, no Rio. Vestia ceroulas de seda.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos





2024-08-31