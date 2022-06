Porto Alegre Morre, aos 46 anos, o vereador de Porto Alegre Mauro Zacher

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Filiado ao PDT, Zacher estava no seu quinto mandato na Câmara Municipal Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA Filiado ao PDT, Zacher estava no seu quinto mandato na Câmara Municipal. (Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA) Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA

O vereador de Porto Alegre Mauro Zacher (PDT) morreu aos 46 anos, neste domingo (26), em Fortaleza (CE). Conforme a assessoria do político, ele participava de uma prova de natação quando teve um mal súbito.

Zacher chegou a ser socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Praia do Futuro. Contudo, as tentativas de reanimação não surtiram efeito. Ele estava em seu quinto mandato e deixou a esposa e dois filhos.

Após o falecimento, a Câmara de Vereadores divulgou um nota de pesar: “É com tristeza e perplexidade que comunicamos o falecimento do vereador Mauro Zacher (PDT). Aos 46 anos, Zacher participava de uma prova de Natação Master, em Fortaleza, quando teve um mal súbito. Socorrido e levado à UPA Praia do Futuro, após todas as tentativas de reanimação, o parlamentar de Porto Alegre, que estava no exercício do seu quinto mandato consecutivo, veio a óbito. Zacher deixa a esposa Anete, os filhos Léo e Martina, a mãe Sandra e os irmãos Flávio e Jésica”.

Nas redes sociais, políticos, amigos e familiares lamentaram a morte de Zacher. O prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou luto oficial na cidade em homenagem ao vereador. “A vida é mesmo um sopro. Com choque e profunda tristeza, recebo a notícia do falecimento precoce do vereador Mauro Zacher, em viagem a Fortaleza. Estamos dedicados a dar todo suporte à família”, disse Melo.

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, também se manifestou: “Recebo com muita tristeza a notícia do falecimento precoce do vereador de Porto Alegre Mauro Zacher. Minha solidariedade aos familiares, amigos e colegas. Que Deus conforte a todos nesse momento difícil”.

