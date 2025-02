Música Morre aos 76 anos Lilian Knapp, a voz doce da Jovem Guarda

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

Lilian fez sucesso na Jovem Guarda, quando, em dupla com o irmão, Leno, lançou músicas que conquistaram o público, como "Pobre Menina". Foto: Divulgação Lilian fez sucesso na Jovem Guarda, quando, em dupla com o irmão, Leno, lançou músicas que conquistaram o público, como "Pobre Menina". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A cantora Lilian Knapp, que fez dupla com Leno na Jovem Guarda e ficou famosa com as músicas “Sou Rebelde” e “Pobre Menina”, morreu no sábado (22), aos 76 anos. A informação foi divulgada no perfil oficial da artista no Instagram.

“É com muito pesar que anunciamos a morte da cantora, compositora e artista Lilian Knapp. Estamos em luto pela nossa maravilhosa cantora. De toda sua equipe de mídia social, fica nosso respeito e carinho. Seu legado vai continuar eterno na música. Lilian vai continuar no nosso coração. Sua estrela ainda brilha entre nós”, diz a publicação.

A artista enfrentava um tumor agressivo na pelve. No início de fevereiro, a família de Lilian iniciou uma campanha para arrecadar fundos para o tratamento médico.

“Meu amor, me despeço de você com uma frase de uma música que era símbolo da sua liberdade: ‘Pois sou uma gaivota sem destino, que gosta de voar em liberdade’. E assim ela se foi, como um lindo pássaro, voando em direção ao paraíso”, escreveu o produtor musical Cadu Nolla, marido da cantora.

Lilian fez sucesso na Jovem Guarda, quando, em dupla com o irmão, Leno, lançou músicas que conquistaram o público, como “Pobre Menina”, “Eu não sabia que você existia”, “Devolva-me” e “Sou Rebelde”. Essa última voltou às paradas de sucesso com trends das redes sociais.

A dupla Leno e Lilian surgiu em 1965 e, em 1974, a cantora resolveu seguir carreira solo. Leno Azevedo morreu em dezembro de 2022, também vítima de um câncer, aos 73 anos. Lilian lançou seu último álbum em 2001.

