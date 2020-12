Rio Grande do Sul Morre aos 77 anos o advogado e jornalista Marco Antônio Kraemer, ex-diretor da GM no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Kraemer foi vítima de um mal-súbito enquanto dormia. (Foto: Reprodução)

Ex-diretor da General Motors (GM) no Rio Grande do Sul, o advogado e jornalista gaúcho Marco Antônio Kraemer morreu nesta sexta-feira (18) na sua casa em Porto Alegre, aos 77 anos. Informações extraoficiais indicam que ele sofreu uma parada cardíaca quando dormia.

A sua ligação com a montadora norte-americana vinha de longa data, já que Kraemer foi um dos primeiros funcionários do complexo industrial-automotivo no Rio Grande do Sul (em Gravataí, na Região Metropolitana da capital gaúcha) e testemunhou o processo de instalação, iniciado em 1997. Também acompanhou as operações de importação e exportação da empresa em Rio Grande (Litoral Sul).

Ele exerceu o cargo de diretor institucional da GM no Estado até 2008, quando se aposentou, passando o cargo para a filha Daniela. Além disso, foi vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Gravataí (Acigra).

Como homem de imprensa, Kraemer trabalhou como repórter e diretor de Redação do jornal “Correio do Povo”, além de atividades em assessoria de imprensa para o governo federal durante as gestões dos dois últimos presidentes da ditadura militar brasileira – Ernesto Geisel (1974-1979) e João Batista Figueiredo (1979-1985).

O seu currículo abrangia, ainda, o comando da Empresa Brasileira de Notícias (EBN, atual EBC/Agência Brasil) e a chefia do departamento de Comunicação da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Nota de pesar

Após a confirmação do falecimento de Marco Antônio Kraemer, o prefeito Marco Alba, decretou luto de três dias no município de Gravataí. Ele destacou a importância do executivo no processo de vinda da montadora para a cidade e o definiu como “um parceiro incansável na viabilização das obras do trevo de acesso à GM”.

“Marco Antônio Kraemer é dessas pessoas com quem a vida nos premia de tempos em tempos. Um executivo de grande qualificação profissional, mas um ser humano exemplar, chefe de família e alguém comprometido com a nossa comunidade. Em nome dos gravataienses, manifesto todo o meu sentimento de pesar a familiares a amigos desse grande homem”, frisou.

(Marcello Campos)

