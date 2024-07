Porto Alegre Morre aos 77 anos o radialista e ex-vereador porto-alegrense Luiz Braz

1 de julho de 2024

Parlamentar se tornou conhecido dos gaúchos em programas como "Comando Geral", na Rádio Caiçara. (Foto: Arquivo/PMPA)

Familiares, amigos e ex-colegas se despediram na noite dessa segunda-feira (1º), em Porto Alegre, do radialista, advogado e ex-vereador Luiz Braz. Ele morreu de manhã, aos 77 anos, vítima de câncer, deixando esposa, sete filhos e sete netos. O corpo foi velado no Plenário da Câmara Municipal, antes de uma cerimônia de cremação no Ângelus Memorial.

Nascido em Ribeirão Preto (SP) e de origem humilde, Braz já havia atuado como locutor de rodeios em seu Estado de origem e comunicador em Florianópolis (SC) quando fixou residência na capital gaúcha, em 1975. Tornou-se conhecido do público ao apresentar os programas “Comando Geral” na Rádio Caiçara (Rede Pampa) e “Comando Maior” na Farroupilha (Grupo RBS), ambos com perfil popular e altos índices de audiência.

A bem-sucedida carreira ao microfone encontrou respaldo nas urnas. Foi vereador por sete legislaturas entre 1983 e 2012, sob diferentes partidos ao longo desse período: PMDB (hoje MDB), PTB, PFL (depois transformado em DEM, que mais tarde seria fundido ao PSL para formar o atual União Brasil), PSDB e, por último, o Podemos – antes da doença, chegara a planejar uma nova candidatura ao Parlamento municipal na eleição deste ano.

Atuação parlamentar

São de sua autoria projetos que resultaram em leis como a que determinou o plantio de árvores frutíferas em logradouros públicos, ou a que reduziu a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para representantes comerciais. Outra proposta aprovada foi a criação da “Área Azul” de estacionamento.

Também presidiu a Câmara de Vereadores em 1994 e 1998. Esses dois períodos de comando foram marcados por ações como o cercamento da sede do Legislativo, modernização do Plenário e instalação do painel eletrônico de votação. Já como advogado, possuía pós-graduação em Direito Tributário. Em 2019 recebeu o título de Cidadão de Porto Alegre.

(Marcello Campos)

Morre aos 77 anos o radialista e ex-vereador porto-alegrense Luiz Braz

