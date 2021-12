Música Morre, aos 78 anos, Michael Nesmith, guitarrista da banda The Monkees

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

Membro da banda formada para um programa de TV, ele morreu de causas naturais em sua casa, nos Estados Unidos. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Michael Nesmith, guitarrista e compositor das músicas dos The Monkees, morreu aos 78 anos nesta sexta-feira (10), nos Estados Unidos. “Com infinito amor anunciamos que Michael Nesmith morreu nesta manhã em sua casa, cercado pela família, pacificamente e de causas naturais”, afirmou a família em comunicado. “Pedimos que vocês respeitem nossa privacidade nesta época e agradecemos pelo amor e luz que todos têm mostrado a ele e a nós.”

Ao lado de Mickey Dolenz, Davy Jones e Peter Tork, Nesmith conseguiu enorme sucesso nos Estados Unidos com os The Monkees, uma banda formada para uma série de TV sobre um grupo de rock.

“The Monkees” foi exibida no país originalmente entre 1966 e 1968. O guitarrista saiu da banda em 1970, um ano antes do fim do grupo. Eles retornaram em quatro períodos: entre 1986 e 1989; 1993 e 1997; em 2001 e em 2011.

O grupo foi criado para estrelar um programa da rede NBC. Eram os rivais dos Beatles nos Estados Unidos. Os quatro atores foram aprendendo a tocar seus instrumentos no decorrer da primeira temporada e lançaram nove álbuns entre 1966 e 1970.

Em 2016, eles gravaram um elogiado disco de inéditas, com Noel Gallagher, Carole King e membros do Weezer e Death Cab For Cutie entre os compositores.

O The Monkees tinha em sua formação original Micky Dolenz (voz e bateria), Peter Tork (baixo, teclado e voz, morto em 2019), Mike Nesmith (voz e guitarra) e Davy Jones (voz, morto em 2012).

Sem eles, o guitarrista também tinha uma carreira produtiva, e formou bandas como a First National Band, além de lançar projetos solo. O guitarrista também é considerado um dos pioneiros dos clipes musicais, e ganhou o primeiro Grammy por um vídeo.

Nos últimos meses, ele estava em uma turnê de volta com os The Monkees junto de Dolenz, como os únicos dois membros que ainda estavam vivos.

