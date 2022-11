Brasil Morre, aos 78 anos, o gaúcho Gilson Dipp, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Dipp tomou posse como ministro do STJ em 29 de junho de 1998 e se aposentou em 25 de setembro de 2014 Foto: Luiz Antônio/STJ Dipp tomou posse como ministro do STJ em 29 de junho de 1998 e se aposentou em 25 de setembro de 2014. (Foto: Luiz Antônio/STJ) Foto: Luiz Antônio/STJ

Ministro aposentado do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o gaúcho Gilson Dipp morreu na segunda-feira (28), aos 78 anos, em Brasília. O óbito foi confirmado nesta terça-feira (29) pela Corte.

Durante os mais de 16 anos em que atuou no STJ, Dipp ocupou os cargos de presidente da Quinta Turma e de vice-presidente do tribunal e do Conselho da Justiça Federal. Também foi membro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) entre 2011 e 2013.

Dipp tomou posse como ministro do STJ em 29 de junho de 1998 e se aposentou em 25 de setembro de 2014. Nascido em 1º de outubro de 1944 em Passo Fundo, ele se formou em ciências jurídicas e sociais pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) em 1968 e tomou posse como juiz do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) em 1989, Corte que presidiu entre 1993 e 1995.

Além da atuação na magistratura, Dipp foi professor de direito civil da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e integrante da Comissão Nacional da Verdade, instituída pelo governo federal para esclarecer violações dos direitos humanos durante o regime militar. O magistrado era casado e deixou três filhos.

