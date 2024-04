Rio Grande do Sul Morre, aos 80 anos, o músico tradicionalista Albino Manique

Albino se tornou uns dos melhores acordeonistas do Brasil. (Foto: Divulgação)

O músico tradicionalista Albino Manique morreu na manhã desta quinta-feira (25), aos 80 anos, em Porto Alegre.

Natural de São Francisco de Paula, o compositor e acordeonista enfrentava um câncer de pulmão. Ele estava internado no Hospital São Lucas da PUCRS.

Aos 12 anos de idade, Albino formou, junto com seu amigo Francisco Castilhos, o Xico, então com 14 anos, a Dupla Mirim, que animava festas e bailes no interior do Estado.

Em 1969, Albino lançou o seu primeiro disco solo, intitulado “Alma de Acordeon”, cujo repertório tinha sucessos como “Taquito Militar” e “Bugio da Serra”.

Em 1970, Albino e Xico fundaram o renomado conjunto Os Mirins, deixando de lado as suas carreiras individuais. Albino só voltou a gravar um disco solo em 1978, intitulado “Baile de Candeeiro”, no qual estavam os sucessos “Baile de Candeeiro” e “Madrugada”.

Bastante requisitado para participar tocando gaita em discos de outros artistas, Albino se tornou uns dos melhores acordeonistas do Brasil.

