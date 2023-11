Rio Grande do Sul Morre aos 95 anos o empresário e ex-governador gaúcho Cláudio Strassburger

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Fundador da indústria que leva seu nome foi um dos pioneiros na exportação de calçados do Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução)

Foi cremado na tarde dessa quinta-feira (2) em Campo Bom (Serra Gaúcha) o corpo do empresário e ex-político gaúcho Cláudio Strassburger, 95 anos, falecido no dia anterior. Fundador da fábrica de calçados que leva o seu nome, ele foi também vice-governador do Rio Grande do Sul entre 1983 e 1986, durante a gestão de Jair Soares à frente do Palácio Piratini.

Strassburger estava internado no Hospital da Unimed em Novo Hamburgo (Vale do Sinos) e morreu de causa não informada. Viúvo, ele deixou quatro filhos, além de netos e bisnetos. A prefeitura de Campo Bom e o governo do Estado decretaram luto oficial de três dias.

A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) também se manifestou. “Hoje é dia de lamentar a morte desse personagem, mas também homenagear um visionário que teve papel fundamental no desenvolvimento do setor calçadista nacional”, declarou o presidente-executivo da entidade, Haroldo Ferreira.

Protagismo empresarial

Nascido em Porto Alegre no dia 24 de agosto de 1928, Cláudio Enio Strassburger era formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atuou como advogado e fundou na segunda metade da década de 1960 a Strassburger Indústria e Comércio.

A empresa foi uma das pioneiras na exportação de calçados gaúchos e produziu artigos de sucesso como as famosas sandálias “Franciscano”. Muitos ainda lembram do slogan “Strassburger: você sabe onde pisa.”

Seu protagonismo empresarial também abrangeu experiências em iniciativas da categoria. Na lista estão o comando da Feira Nacional do Calçado (Fenac) em 1968, a cofundação do Instituto Brasileiro do Couro, Calçados e Afins (IBCCA) e a vice-presidência da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), dentre outras.

Atuação na política

Strassburger comandou entidades sociais como o Rotary Club de Campo Bom (1958-1959). O envolvimento mais direto com a política teve como primeiro capítulo a filiação à Arena, partido de sustentação do regime militar e pelo qual se elegeu deputado federal em 1978, época em que também esteve à frente da Secretaria Estadual da Indústria e Comércio.

Com a abertura política e a extinção do bipartidarismo entre Arena e MDB, ele passou ao PDS (Partido Democrático Social), compondo com Jair Soares a chapa vencedora da disputa de 1982 para o governo do Estado, na primeira eleição direta para o cargo desde o início da ditadura.

No período em que dividiram o comando do Executivo estadual, o titular e seu vice deixaram escapar publicamente algumas diferenças a respeito de temas relacionados à gestão. O que não impediu Jair Soares, 90 anos, de elogiar o ex-colega em declarações à imprensa nessa quinta-feira.

“Antes de ser meu vice-governador, ele foi um deputado federal com larga experiência dentro do empresariado riograndense e trabalhou muito pelo setor da exportação, em especial no segmento calçadista(…). Como vice-governador foi também extraordinário. Era um homem brilhante”.

Strassburger ainda era filiado ao Partido Progressista (PP). “Homem público honrado, grande ser humano, democrata e defensor do diálogo, ele deixa um legado irretocável na política gaúcha e no empreendedorismo nacional”, escreveu deputado federal Covatti Filho, presidente da legenda no Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

