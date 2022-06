Rio Grande do Sul Morre Ary Moura, vice-prefeito de São Leopoldo

5 de junho de 2022

Foto: Divulgação

Morreu na madrugada deste domingo (5), aos 68 anos, o vice-prefeito de São Leopoldo, Ary Moura (PDT). Ele foi um dos fundadores do partido no Brasil e no Estado, e atuou como assessor do então governador Alceu Collares no Palácio Piratini, entre 1991 e 1995, além de exercer funções na gestão pública no município do Vale do Sinos, sendo vereador por cinco mandatos.

Atualmente, além de vice de Ary Vanazzi (PT), Moura ocupava o cargo de diretor-presidente do Serviço Municipal de Água e Esgotos de São Leopoldo (Semae) e era pré-candidato a deputado federal.

Moura lutava contra um câncer no estômago desde o ano passado e deixa a esposa, Maria Teresa de Castro, os filhos Carlos, Ana Carolina, Amélia, e os netos Erico e João.

O velório ocorre aberto à comunidade no Ginásio Municipal Celso Morbach, das 8h às 16h. O sepultamento será às 17h no Cemitério Ecumênico de São Leopoldo.

