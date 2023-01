Ciência Morre astronauta Walter Cunningham, o último sobrevivente da Apollo 7

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

O piloto do módulo lunar tinha 90 anos e faleceu em Houston, no Texas Foto: Divulgação/NASA O piloto do módulo lunar tinha 90 anos e faleceu em Houston, no Texas (Foto: Divulgação/NASA) Foto: Divulgação/NASA

O ex-astronauta da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) Walter Cunningham, que era o piloto do módulo lunar Apollo 7, primeiro voo tripulado do programa que levou o homem à Lua, morreu na terça-feira (3), em Houston, no Texas, aos 90 anos.

Em comunicado, a Nasa ressaltou que Walter Cunningham era um piloto de caça, físico e empresário, mas, acima de tudo, ele era um explorador.

“Na Apollo 7, o primeiro lançamento de uma missão Apollo tripulada, Walter e seus colegas fizeram história, abrindo caminho para a Geração Artemis que vemos hoje”, disse o chefe da Nasa, Bill Nelson, na nota.

Cunningham nasceu em 16 de março de 1932, em Creston, no estado de Iowa. Ele se formou com honras em Humanidades e Física em 1960 e fez Mestrado em Humanidades com distinção em Física em 1961 pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Em 1951, ingressou na Marinha e serviu na ativa no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, aposentando-se com o posto de coronel após realizar 54 missões como piloto de caça noturno na Coreia.

Apollo 7

Em 11 de outubro de 1968, Cunningham pilotou o voo de 11 dias da Apollo 7, o primeiro teste tripulado do projeto espacial Apollo. Com Wally Schirra e Donn Eisele, ele testou as manobras necessárias para acoplagem e encontro em órbita lunar usando o terceiro estágio de seu veículo de lançamentoSaturno IB.

A tripulação completou com sucesso oito testes, observa a Nasa. O voo de 263 horas e 4,5 milhões de milhas, cerca de 7,2 milhões de quilômetros, foi concluído em 22 de outubro de 1968. A última atribuição de Cunningham na Nasa foi a chefia da filial Skylab da Diretoria de Tripulação de Voo e se aposentou da agência espacial em 1971, onde continuaria a dirigir múltiplas tarefas técnicas e financeiras.

