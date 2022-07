Política Morre filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2022

Ronaldo Caiado Filho e o pai, Ronaldo Caiado. Foto: Reprodução Ronaldo Caiado Filho e o pai, Ronaldo Caiado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Morreu neste domingo (3) o filho do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), Ronaldo Ramos Caiado Filho, aos 40 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ronaldo era filho do governador e de sua ex-esposa Thelma Gomes. O governador participava de uma missa no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), e saiu às pressas antes do fim da cerimônia com a primeira-dama, Gracinha Caiado.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo, aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor”, diz a nota divulgada pelo governo. Caiado tem outras três filhas.

A missa solene contava com a presença de outras autoridades, como o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), que divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Caiado Filho.

“Poucas notícias podem ser tão tristes quanto a do falecimento de uma pessoa jovem, que tinha uma larga e enriquecedora trajetória pela frente. Na manhã deste domingo, fomos infelizmente surpreendidos com a lamentável notícia de que Ronaldo Ramos Caiado Filho, batizado com o mesmo nome do pai, deixou-nos. A partida causa-nos um imenso vazio, embora saibamos que as memórias felizes haverão de se eternizar. São elas também que nos consolam nos momentos mais difíceis”, afirmou Cruz.

