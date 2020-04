Magazine Morre Filipe Duarte, o “Gabo” da novela “Amor de Mãe”

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Morreu nesta sexta-feira (17) o ator português Filipe Duarte, que interpretava o personagem Gabo na novela “Amor de Mãe”, da TV Globo. O artista tinha 46 anos e sofreu um infarto fulminante durante essa madrugada, em casa, em Cascais, Portugal. As informações são do site SIC, emissora de Portugal que exibe a novela.

Filipe, que era casado com a atriz espanhola Nuria Mencía, com quem tinha uma filha, Antonia, de 8 anos, era par de Adriana Esteves na trama brasileira, que vivia a personagem Thelma.

O diretor da emissora SIC, que exibe a novela brasileira em Portugal, lamentou a morte do ator. “É uma perda irreparável. O Filipe era um dos melhores atores da sua geração, cuja marca do talento ficará para sempre entre nós”, disse Daniel Oliveira à N-TV.O ator se formou na Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa e já integrou várias produções portuguesas, entre novelas e filmes. Em 2015 foi premiado com o Globo de Ouro, como Melhor Ator de Cinema, pela participação no filme “A Vida Invisível”.

