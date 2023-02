Brasil Morre homem que ateou fogo no próprio corpo em protesto contra o Supremo, em Brasília

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Durante o protesto, segundo testemunhas, o homem gritou: “Morte ao Xandão” Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Durante o protesto, segundo testemunhas, o homem gritou: “Morte ao Xandão”. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem que ateou fogo no próprio corpo no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em protesto contra o STF (Supremo Tribunal Federal), morreu na quinta-feira (02). Ele estava hospitalizado desde terça-feira (31), após realizar ato.

A vítima era de Botucatu (SP) e tinha 58 anos. Durante o protesto, segundo testemunhas, ele gritou “morte ao Xandão”, em referência ao ministro Alexandre de Moraes.

Conforme a Polícia Militar, pessoas que estavam no local conseguiram apagar as chamas e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Junto ao homem, foram encontrados papéis com fotos de Johann Georg Elser, conhecido por tentar matar o ditador nazista Adolf Hitler; do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela; e de Claus von Stauffenberg, conhecido por comandar a Operação Valquíria, que também tentou assassinar Hitler.

Todas as imagens vinham acompanhadas da frase “perdeu, mané”, expressão que o ministro do STF Luís Roberto Barroso usou ao ser abordado em Nova York (EUA) por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/morre-homem-que-ateou-fogo-no-proprio-corpo-em-protesto-contra-o-supremo-em-brasilia/

Morre homem que ateou fogo no próprio corpo em protesto contra o Supremo, em Brasília