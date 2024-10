Rio Grande do Sul Morre mais um brigadiano baleado por atirador em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

24 de outubro de 2024

Ataque foi cometido por um dos moradores de residência no bairro Ouro Branco. (Foto: Reproduçao)

Faleceu na tarde dessa quinta-feira (24) o soldado da Brigada Militar (BM) Rodrigo Weber Volz, 31 anos, um dos oito feridos por disparos de um atirador durante atendimento a ocorrência em uma casa na cidade de Novo Hamburgo (Vale do Sinos). O incidente ocorreu entre a noite de terça e a manhã seguinte. Ao menos três vítimas permanecem internadas, incluindo outro policial da corporação e cujo estado é grave.

O corpo de Volz será sepultado nesta sexta-feira (25) em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Seu colega Everton Kirsch Júnior, que também sucumbiu ao ataque, teve cerimônias fúnebres na manhã dessa quinta em Novo Hamburgo (também no Vale do Sinos). Ele deixou esposa e um filho de apenas 45 dias.

Protagonizada por Edson Crippa, 45 anos, com o uso de uma pistola 9 milímetros e outras armas-de-fogo, o episódio trágico deixou até agora um rastro de cinco perdas humanas. Além dos dois brigadianos, ele matou um irmão e o pai, antes de também ser atingido fatalmente por tiros disparados por policiais posicionados do lado de fora da residência – quando os agentes conseguiram ingressar no imóvel (crivado de projéteis), já estava sem vida.

Crippa também baleou a mãe (70 anos) e uma cunhada (41) dentro da casa da família, no bairro Ouro Branco, além uma brigadiana e um guarda municipal que estavam na rua. A idosa e a nora continuam em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de hospital em São Leopoldo, em estado que ainda inspira cuidados.

No momento, três agentes de segurança pública também são mantidos sob internação por causa de ferimentos causados pelos tiros (ao menos 300 disparos teriam sido efetuados pelo autor do ataque). Confira:

– Sargento da BM Joseane Muller, 38 anos – em recuperação.

– Guarda municipal Volmir de Souza, 54 anos – em recuperação.

– Soldado da BM João Paulo Farias, 26 anos – ainda em estado grave, prossegue em UTI de hospital em Novo Hamburgo, mas reagindo ao tratamento.

Resumo

O múltiplo crime teve como cenário o interior da casa (na rua Adolfo Jaeger) e a rua em frente, onde estavam posicionados diversos integrantes de forças policiais. Tudo começou com um chamado dos idosos ao telefone 190 (BM), com um relato de maus tratos e cárcere privado por parte do filho, que estaria em um provável surto psicótico.

Quando uma patrulha chegou ao local, foi recebida a tiros. O mesmo aconteceu com unidades destacadas para reforçar o atendimento à ocorrência, que gerou um cerco de quase dez horas.

(Marcello Campos)

