O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe, baleado na cabeça em junho durante um comício em Bogotá, morreu nesta segunda-feira (11), aos 39 anos.

Uribe era senador da oposição ao atual governo e um dos favoritos na corrida eleitoral colombiana. O político era neto do ex-presidente Julio César Turbay Ayala e filho da jornalista Diana Turbay, sequestrada e assassinada pelo Cartel de Medellín.

O senador foi baleado na noite de 7 de junho enquanto discursava em um evento de rua na capital colombiana, em meio ao crescimento de atos políticos visando às próximas eleições presidenciais na Colômbia, marcadas para março de 2026.