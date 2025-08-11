Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Mundo Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia baleado durante discurso

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Uribe era senador da oposição ao atual governo e um dos favoritos na corrida eleitoral colombiana

Foto: Reprodução
Uribe era senador da oposição ao atual governo e um dos favoritos na corrida eleitoral colombiana. (Foto: Reprodução)

O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe, baleado na cabeça em junho durante um comício em Bogotá, morreu nesta segunda-feira (11), aos 39 anos.

Uribe era senador da oposição ao atual governo e um dos favoritos na corrida eleitoral colombiana. O político era neto do ex-presidente Julio César Turbay Ayala e filho da jornalista Diana Turbay, sequestrada e assassinada pelo Cartel de Medellín.

O senador foi baleado na noite de 7 de junho enquanto discursava em um evento de rua na capital colombiana, em meio ao crescimento de atos políticos visando às próximas eleições presidenciais na Colômbia, marcadas para março de 2026.

No atentado, Uribe foi atingido por três tiros: dois na cabeça e um na coxa esquerda. Os disparos foram efetuados por um adolescente de 15 anos que estava em uma motocicleta. O caso está sendo investigado.

Desde então, Uribe encontrava-se internado no Fundação Santa Fé de Bogotá. Ele chegou ao hospital em estado crítico e esteve à beira da morte durante alguns dias. Os médicos, porém, conseguiram amenizar seu quadro. No entanto, ele voltou a ficar em condição crítica no último fim de semana após uma nova hemorragia. Miguel Uribe era casado com Maria Claudia Tarazona e deixa um filho.

“O mal destrói tudo. Mataram a esperança. Que a luta de Miguel seja uma luz que ilumine o caminho correto da Colômbia”, lamentou o ex-presidente Álvaro Uribe, líder do partido Centro Democrático, ao qual Miguel Uribe era filiado.

