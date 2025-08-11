Economia Inflação para o consumidor aumenta em Porto Alegre no início deste mês

Por Marcelo Warth | 11 de agosto de 2025

Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor subiu em outras duas das sete cidades pesquisadas pela FGV Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor subiu em outras duas das sete cidades pesquisadas pela FGV. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) aumentou de 0,16% para 0,28% na primeira semana deste mês em Porto Alegre, de acordo com dados divulgados pela FGV (Fundação Getulio Vargas) nesta segunda-feira (11).

Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor subiu em outras duas das sete cidades pesquisadas pela FGV no período: Salvador (0,22% para 0,38%) e São Paulo (0,69% para 0,74%).

No País, o IPC-S aumentou de 0,37% para 0,38%. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 4,62% nos últimos 12 meses.

