Segunda-feira, 11 de agosto de 2025
Por Marcelo Warth | 11 de agosto de 2025
Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor subiu em outras duas das sete cidades pesquisadas pela FGVFoto: Joédson Alves/Agência Brasil
O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) aumentou de 0,16% para 0,28% na primeira semana deste mês em Porto Alegre, de acordo com dados divulgados pela FGV (Fundação Getulio Vargas) nesta segunda-feira (11).
Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor subiu em outras duas das sete cidades pesquisadas pela FGV no período: Salvador (0,22% para 0,38%) e São Paulo (0,69% para 0,74%).
No País, o IPC-S aumentou de 0,37% para 0,38%. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 4,62% nos últimos 12 meses.