Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Inflação para o consumidor aumenta em Porto Alegre no início deste mês

Por Marcelo Warth | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor subiu em outras duas das sete cidades pesquisadas pela FGV

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor subiu em outras duas das sete cidades pesquisadas pela FGV. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) aumentou de 0,16% para 0,28% na primeira semana deste mês em Porto Alegre, de acordo com dados divulgados pela FGV (Fundação Getulio Vargas) nesta segunda-feira (11).

Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor subiu em outras duas das sete cidades pesquisadas pela FGV no período: Salvador (0,22% para 0,38%) e São Paulo (0,69% para 0,74%).

No País, o IPC-S aumentou de 0,37% para 0,38%. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 4,62% nos últimos 12 meses.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia baleado durante discurso
Presidente do PSD diz que o partido só não terá candidatura própria à Presidência da República se Tarcísio entrar na disputa
https://www.osul.com.br/inflacao-para-o-consumidor-aumenta-em-porto-alegre-no-inicio-deste-mes/ Inflação para o consumidor aumenta em Porto Alegre no início deste mês 2025-08-11
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Saiba quanto custa financiar um imóvel nos bairros mais procurados de Porto Alegre
Economia Pela 11ª semana consecutiva, mercado financeiro reduz a estimativa de inflação para este ano no Brasil
Política Presidente do PSD diz que o partido só não terá candidatura própria à Presidência da República se Tarcísio entrar na disputa
Mundo Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia baleado durante discurso
Política Sob pressão da oposição, Supremo faz acareação entre ex-ajudante de ordens e ex-assessor de Bolsonaro
Política Deputados federais tiveram R$ 1,4 milhão descontados dos salários por faltas não justificadas neste ano
Grêmio Na Arena, Grêmio perde de 1 a 0 para o Sport pela 19ª rodada do Brasileirão
Mundo Primeiro-ministro de Israel e Trump discutem planos de ofensiva em Gaza
Política Com liderança questionada, Hugo Motta tem semana decisiva à frente da presidência da Câmara dos Deputados
Política Conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro “esteja livre”
Pode te interessar

Economia Saiba quanto custa financiar um imóvel nos bairros mais procurados de Porto Alegre

Economia Pela 11ª semana consecutiva, mercado financeiro reduz a estimativa de inflação para este ano no Brasil

Economia INSS suspende crédito consignado de oito instituições financeiras

Economia Dólar mais fraco acalma finanças e inflação