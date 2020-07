Política Morre o ex-deputado Nelson Meurer, primeiro condenado pelo Supremo na Operação Lava-Jato

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Meurer cumpria pena de 13 anos e 9 meses na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, e estava internado

O ex-deputado federal Nelson Meurer, primeiro condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) na Operação Lava-Jato, que estava internado após testar positivo para Covid-19, morreu na manhã deste domingo (12).

A morte foi confirmada pelo advogado do ex-deputado e pela direção da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, onde ele cumpria pena de 13 anos e 9 meses, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

A Prefeitura de Francisco Beltrão publicou nota nas redes sociais, lamentando a morte do ex-deputado. “Além de reconhecer o seu trabalho em prol de Francisco Beltrão, deseja força para a família. O prefeito Cleber Fontana decretou luto oficial no município”, diz a nota.

