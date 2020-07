Porto Alegre Santa Casa inaugura novo espaço em Porto Alegre nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Nova operação é voltada a gestantes e bebês ainda em fase uterina Foto: Divulgação/Santa Casa Nova operação é voltada a gestantes e bebês ainda em fase uterina. (Foto: Divulgação/Santa Casa) Foto: Divulgação/Santa Casa

A Santa Casa de Porto Alegre inaugura, nesta segunda-feira (13), novo espaço destinado à saúde de gestantes e bebês ainda em fase uterina. Com investimento de R$ 4,5 milhões, a área de 430 metros quadrados representa a primeira etapa do Instituto Materno-Fetal Celso Rigo.

A ideia é oferecer serviços diagnósticos como ultrassonografias especializadas. Conforme a Santa Casa, o empresário Celso Rigo, do ramo alimentício, foi o responsável pela doação dos recursos investidos no projeto. Por esse motivo, recebeu a homenagem com o nome do novo espaço.

O local terá parceria com uma instituição espanhola que atua na área de medicina fetal (Medicina Materno Fetal Barcelona). O projeto surgiu a partir de iniciativa liderada pelo diretor médico do Hospital da Criança Santo Antônio, Fernando Lucchese.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre