Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Ilha Grande dos Marinheiros Foto: Irmão Miguel Orlandi/Divulgação Ilha Grande dos Marinheiros. (Foto: Irmão Miguel Orlandi/Divulgação) Foto: Irmão Miguel Orlandi/Divulgação

O Hospital Moinhos de Vento iniciou uma campanha para arrecadar doações para ajudar as famílias atingidas pela enchente na Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre.

A partir desta segunda-feira (13), alimentos não perecíveis e agasalhos podem ser entregues nos postos de coleta no saguão do 8° andar do Bloco B, com acesso pela rua Tiradentes, 333, ou na portaria de serviços pela rua Dr. Vale.

A região das ilhas de Porto Alegre foi atingida pelas cheias do rio Jacuí e do Guaíba e muitos moradores ribeirinhos tiveram que sair de suas casas. Quem quiser colaborar com recursos para a compra de roupas e alimentos pode depositar qualquer valor na conta da Associação Hospitalar Moinhos de Vento.

A instituição solicita que os depósitos sejam identificados. Seguem os dados:

Banco Santander (033)

Agência: 3794

Conta: 13000064-9

Razão Social: Associação Hospitalar Moinhos de Vento

CNPJ: 926858330001-51

