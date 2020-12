Mundo Morre o ex-presidente do Uruguai Tabaré Vázquez aos 80 anos

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Milhares de pessoas foram às ruas se despedir do ex-presidente. (Foto: Divulgação/Governo do Uruguai)

Morreu no domingo (6) Tabaré Vázquez, o primeiro político de esquerda a ocupar a Presidência do Uruguai, aos 80 anos. A morte de Vázquez, que concluiu seu segundo mandato à frente da nação sul-americana há apenas nove meses, foi anunciada pela família e pela coligação que o elegeu, a Frente Ampla. O político lutava contra um câncer de pulmão. Milhares de pessoas foram às ruas se despedir do ex-presidente.

“Com profunda dor, comunicamos o falecimento de nosso amado pai” às três da manhã “por causas naturais de sua doença oncológica”, informou em um comunicado seus filhos Álvaro, Javier e Ignacio Vázquez.

No Twitter, Álvaro Vázquez escreveu que “enquanto descansava em casa, acompanhado por alguns familiares e amigos, por causa de sua doença, Tabaré faleceu”. “Em nome da família, queremos agradecer a todos os uruguaios pelo carinho recebido por ele ao longo de tantos anos”, acrescentou.

O político, oncologista e ex-dirigente do clube de futebol local Progreso, foi o primeiro candidato da coalizão de esquerda Frente Ampla a se tornar prefeito de Montevidéu em 1989, e chegar à Presidência em 2005, quebrando com a hegemonia dos tradicionais Partido Colorado e do Partido Nacional.

“Nunca na minha vida pensei em fazer política. Desde guri na escola gostava de biologia e medicina. Jamais pensei, nem sonhei na mais louca das fantasias, que poderia ser prefeito ou deputado. Não me interessava”, escreveu no livro “Conversas com Tabaré Vázquez”, de 2003.

Vázquez comandou o Uruguai em duas oportunidades: na primeira, entre 2005 e 2010, quando foi sucedido pelo correligionário José Mujica, e, mais recentemente, entre 2015 e 2020. No último pleito em que concorreu, em 2014, derrotou o atual presidente, o direitista Luiz Lacalle Pou. O atual dirigente se manifestou pelo Twitter nesta manhã.

“Enfrentou com coragem e serenidade sua última batalha. Tivemos momentos de diálogo pessoal e político que valorizo e me lembrarei sempre. Serviu ao país e, com base no seu esforço, obteve vitórias importantes. Foi o presidente dos uruguaios. O país está de luto. Descanse em paz, Presidente Tabaré Vázquez”, escreveu Lacalle Pou na rede social.

Tabaré Ramón Vázquez Rosas nasceu em Montevidéu, em 17 de janeiro de 1940, em uma família pobre. Seu pai era funcionário da Ancap, estatal uruguaia do petróleo. O ex-presidente cresceu no bairro La Teja e a vivência humilde guiaria sua escolha profissional e a eventual militância que assumiria na política.

“Venho de uma casa muito humilde e pude estudar, em escola pública, ensino médio público. Sou um produto disso tudo e me sinto profundamente grato e comprometido com a sociedade uruguaia”, disse em entrevista ao Canal VTV.

Vázquez trabalhou como carpinteiro, escriturário e garçom para pagar seus estudos de medicina. Formado em 1969, dedicou sua carreira à oncologia depois de perder sua irmã, mãe e pai por câncer entre 1962 e 1968.

A primeira vitória presidencial de Vázquez após duas tentativas frustradas, em 2004, foi simbólica por se dar já no primeiro turno e por representar o primeiro êxito eleitoral da esquerda uruguaia em uma disputa para presidente desde o fim da ditadura militar, em 1985. Deu-se início a um longo ciclo da legenda, que comandaria o país por 15 anos.

Neste período, a coalizão implementou uma série de políticas que marcaram época, como a legalização do aborto até as 12 semanas de gestação, a aprovação do casamento LGBT e a liberação do uso recreativo da maconha, bem como o comércio da erva. O índice de pobreza caiu de 30% para 8%.

Sua luta contra o tabagismo trouxe fama mundial. O político promoveu a campanha que fez do Uruguai o primeiro país livre de fumo da América Latina em 2006, e o quinto do mundo, ao proibir o fumo em espaços públicos fechados.

Vázquez aumentou sistematicamente os impostos sobre o tabaco, entre outras medidas, e teve um difícil confronto com a multinacional Philip Morris, que iniciou um processo de arbitragem contra o Uruguai perante o ICSID, o órgão de solução de controvérsias comerciais do Banco Mundial em Washington, em 2010. O Uruguai venceu o processo em 2016, com Vázquez novamente na presidência.

