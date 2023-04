“Comunico aos meus amigos o falecimento do meu irmão caçula Reges, músico e vocalista da banda O Surto, consagrada pela música “A Cera (Que me Pirou o Cabeção)”, escreveu Lucia nas redes sociais.

A causa oficial da morte não foi divulgada. Segundo o baixista Franklin Medeiros, o cantor pode ter sofrido uma parada cardíaca. “Como tinha contato com a família dele, liguei para sua irmã, com quem ele morava em Porto Alegre. E a Lucia [irmã de Reges] me confirmou [a morte]”, explicou o músico. Bolo era pai de cinco filhos e tinha acabado de se tornar avô.

O Surto estourou nos anos 2000, justamente com “A Cera (Que me Pirou o Cabeção)”. Em 2001, a banda fez uma apresentação no Palco Mundo do Rock in Rio, abrindo a noite para o Red Hot Chilli Peppers e cantando músicas próprias e covers. Formada inicialmente por Reges Bolo (voz) e Zé Wilclei (guitarra), ambos do Ceará, e Franklin Roosevelt (baixo) e Jucian Carlos (bateria), do Rio Grande do Norte, o grupo teve outras formações.

A banda lançou quatro discos e, em 2021, retornou com o projeto “O SURTO 20 anos”, celebrando as duas décadas do álbum “Todo Mundo Doido”.