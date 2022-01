Esporte Morre Vadim Khamuttskikh, lenda do vôlei russo e dono de três medalhas olímpicas

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Levantador tinha 52 anos e foi vítima de uma parada cardíaca. Foto: Reprodução Levantador tinha 52 anos e foi vítima de uma parada cardíaca. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vôlei russo acordou de luto no primeiro dia de 2022, chorando a perda de um de seus grandes nomes da história. Lenda do país europeu e dono de três medalhas olímpicas, o levantador Vadim Khamuttskikh morreu aos 52 anos, vítima de uma parada cardíaca.

“Vadim teve uma parada cardíaca justo antes da chegada do Ano Novo. Já não está entre nós. Era uma pessoa extraordinária, de quem todos gostavam”, informou Ria Nóvoski, ex-treinador do Belogorie Guennnadi Shipulin, clube no qual Vadim fez história como jogador e foi o técnico nos últimos seis anos.

Jogador de uma grande geração russa, ao lado de Dineykin, Tetiukin, Iakovlev, Kazarov, Poltavski e Kuleshov, Vadim disputou quatro edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, entre os anos de 1996 e 2008. Em três delas subiu ao pódio, conquistando uma medalha de prata em Sydney 2000 e duas de bronze em Atenas 2004 e Pequim 2008.

Nas últimas seis temporadas, o habilidoso levantador foi o treinador do Belogorie. O velório do jogador vai durar os próximos quatro dias na Rússia, na cidade de Belgorod, que fica 700 quilômetros ao sul de Moscou.

O levantador defendeu as cores da Rússia em 237 oportunidades, conquistando a Copa do Mundo de 1999. Ele foi sete vezes campeão na Rússia e o primeiro jogador a atuar com o apelido nas costas. Atuava com “Barba” na camisa. Já com a seleção, estampava Vadim.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte