Geral Morte de brasileiro de 14 anos nos Estados Unidos gera comoção e revolta

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Imagens mostram que motorista de van passou por cima do garoto e omitiu socorro. Homem foi preso. (Foto: Reprodução)

A morte violenta de um adolescente brasileiro de 14 anos, ocorrida na última sexta-feira (7), tem gerado grande comoção na cidade de South River, em Nova Jersey (EUA). Bryan Barbosa andava de bicicleta numa interseção entre as avenidas Whitehead Avenue e Russell Avenue, por volta das 16h (horário local), quando foi atropelado por uma van que vinha em velocidade na pista. O motorista não apenas omitiu socorro, como mesmo após ter atingido o garoto, resolveu passar por cima dele e da bicicleta, tirando qualquer chance de sobrevivência. A bicicleta ficou destruída e o condutor fugiu.

Limite de 40 km/h

As últimas imagens de Bryan com vida foram captadas pela câmera de segurança de um morador, vizinho do local da tragédia. Elas são fortes e chocaram a população. Com o vídeo pausado, é possível ver que logo ao lado da van há uma placa que indica um limite de velocidade de 25 milhas por hora (equivalente a 40 km/h). Desde o incidente, dezenas de pessoas da vizinhança têm ido às ruas em vigília, para prestar solidariedade à família e pedir justiça pelo que aconteceu.

“Ver o veículo não apenas atingir a criança, mas passar por cima da criança como aconteceu, é de tirar o fôlego”, disse o morador David Gudzak, proprietário da câmera de segurança que flagrou o acidente, em entrevista à emissora de TV americana ABC 7. Um dia depois da tragédia, a polícia prendeu um suspeito de dirigir a van, identificado como Michael Arena, de 63 anos, também segundo informações da rede de televisão ABC. Ele foi indiciado por homicídio culposo qualificado e abandono do local de acidente automobilístico. As investigações policiais, no entanto, continuam.

Após a tragédia, uma campanha online foi criada por uma amiga da família para ajudar a família do adolescente. Até a tarde dessa quarta-feira (12), a vaquinha já havia recebido US$ 64,7 mil dólares em doações – valor próximo aos US$ 70 mil pretendidos – o que mostra o tamanho da comoção sobre o caso em South River.

No obituário preparado pela família de Bryan para a despedida que aconteceu na tarde dessa quarta, os parentes destacaram o amor do garoto por andar de bicicleta, sua determinação para alcançar desafios e lamentaram sua partida precoce.

“Partiu cedo demais, seu espírito radiante continua a iluminar nossos corações. Bryan Barbosa era uma alma vibrante com sonhos que não conheciam limites, deixou uma marca em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Prestamos homenagem a uma jovem vida que foi tragicamente interrompida, mas que viverá para sempre em nossas queridas memórias. Bryan, sua presença foi como um raio de sol, espalhando calor e alegria para aqueles ao seu redor. Seu riso contagiante e seu coração bondoso o tornaram querido por amigos e familiares”, diz trecho do obituário feito pela família em homenagem ao adolescente.

“Bryan, seu amor pela vida era contagiante. Seja por seu amor pelo ciclismo, seu entusiasmo por aprender ou seu apoio inabalável aos outros, você nos ensinou a importância de abraçar cada momento. Seu espírito vibrante nos encorajou a aproveitar as oportunidades, a apreciar a beleza ao nosso redor e a sempre ajudar. Lamentamos sua perda, mas também celebramos a bela alma que você era. Honramos sua memória levando seu espírito de bondade, resiliência e alegria conosco, enquanto nos esforçamos para viver nossas vidas ao máximo, assim como você”, conclui a homenagem. As informações são do jornal O Globo.

2023-07-12