Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Morador de Cuiabá, Antônio Lopes de Siqueira morreu há menos de um mês de resgatar o prêmio da Mega-Sena. (Foto: Reprodução)

Vítima de uma parada cardiorrespiratória com causas ainda desconhecidas em 4 de dezembro, menos de um mês após ganhar prêmio de R$ 201 milhões na Mega-Sena, Antônio Lopes de Siqueira, de 73 anos, deixa quatro herdeiros diretos. Uma pessoa ligada à família afirmou que Siqueira tinha mulher e três filhos, para os quais ficará a herança milionária.

Ainda segundo a pessoa próxima a familiares de Siqueira, ele tinha um filho mais velho, que morreu. Além dos outros três filhos, ele deixa quatro netos.

Qual foi a causa da morte de ganhador da Mega-Sena?

O resultado de um exame preliminar divulgado na quinta-feira (5) aponta “parada cardiorrespiratória” como causa da morte do homem, enquanto realizava um tratamento odontológico em Cuiabá, no Mato Grosso, semanas após resgatar o valor.

Segundo informações da TV Centro América, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) afirma que, apesar do resultado preliminar, não é possível afirmar que esta tenha sido a causa principal ou definitiva da morte. Exames complementares serão realizados.

O caso

Vencedor do prêmio de R$ 201 milhões da Mega-Sena, Antônio ainda não havia decidido o que faria com toda a fortuna que ganhou quando morreu durante uma ida ao dentista no Mato Grosso. Segundo familiares, dar início a um tratamento odontológico seria um dos primeiros gastos dele após o sorteio.

“Ainda estava vendo o que iria fazer. Não deu tempo de usufruir”, afirmou uma pessoa próxima à família. Antônio ganhou R$ 201.963.763,26 no concurso 2.795 da Mega-Sena. O sorteio ocorreu no dia 9 de novembro de 2024, e ele foi o único ganhador do prêmio.

A principal suspeita das autoridades é que Siqueira tenha sofrido de um mal súbito que resultou em sua morte. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias o caso e ouvirá o dentista que atendeu o paciente e as testemunhas. Os investigadores aguardam o resultado da necropsia.

Segundo a TV Centro América, um boletim de ocorrência indica que Siqueira foi encontrado por um equipe do Samu dentro do consultório odontológico, caído de barriga para cima e em parada cardiorrespiratória há mais de 30 minutos. Levado ao Hospital Universitário Júlio Müller, não resistiu e morreu. Ele sofria de hipertensão e era diabético.

A empresa responsável pelo atendimento informou, em nota, que também aguarda a conclusão dos laudos técnicos especializados que esclarecerão todos os detalhes sobre o incidente. A clínica reforçou que está colaborando com as autoridades e prestando suporte à família.

A família, originária de Jaciara, decidiu realizar o velório e o enterro na cidade natal, apesar de Antônio morar em Cuiabá. As informações são do jornal O Globo.

