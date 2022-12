Brasil Morte de Pelé, o “Rei do Futebol”, é destaque na imprensa internacional

29 de dezembro de 2022

O The New York Times chamou Pelé de "face global" do futebol. (Foto: The New York Times/Reprodução)

Pelé morreu aos 82 anos nessa quinta-feira (29). Ele marcou mais de 1.200 gols e foi o único na história a ganhar três Copas como jogador.

Dada a importância do Rei, a notícia imediatamente foi publicada por todos os grandes veículos internacionais.

Veja a seguir a repercussão:

The New York Times

O jornal americano The New York Times descreve Pelé como “um dos maiores jogadores de futebol e uma figura transformadora no esporte do século 20, que alcançou um nível de celebridade global que poucos atletas conheceram”. Também chama o Rei de a “face global do futebol”.

The Guardian

O jornal inglês The Guardian descreveu Pelé como “uma lenda do futebol”. A publicação definiu o jogador como “um virtuoso brasileiro cuja habilidade cativante e capacidade atlética garantiram que ele fosse considerado universalmente como um dos maiores jogadores de futebol”.

Sky News

O site da emissora inglesa Sky News disse que Pelé teve “papel fundamental na indiscutivelmente maior seleção de todos os tempos do esporte”, citando o time brasileiro da Copa de 1970.

Clarín

Para o jornal argentino Clarín, Pelé foi “o grande entre os grandes”. Segundo o diário argentino, o jogador foi “um símbolo supremo do futebol espetáculo” e “um dos membros exclusivos do Olimpo do esporte mundial”.

El País

“Pelé, o jogador de futebol perfeito.” Foi assim que o jornal espanhol El País descreveu o Rei do Futebol. A publicação citou as grandes jogadas de Pelé e o gol de cabeça que abriu o placar na final do Mundial de 1970, contra a Itália. “Um instante que, junto com jogadas e gols lendários, se cristalizou na memória coletiva como a expressão máxima de um futebol bonito, eficaz e irreverente.”

The Washington Post

O jornal norte-americano The Washington Post destacou Pelé como “rápido, ágil, hábil com os dois pés e cabeceando como um laser”. O jornal também ressaltou a influência do Rei fora das quatro linhas, citando “um cessar-fogo de 48 horas em pelo menos uma guerra civil”. “Os nigerianos baixaram as armas para contemplar sua maestria durante uma exibição de 1969 em Lagos”, escreveu o jornal.

Le Monde

O diário francês Le Monde afirma que Pelé era “simplesmente o rei. Com todos os seus atributos. A sua coroa, nunca disputada, nem por Cruyff, Platini, Maradona, Zidane, Messi ou Cristiano Ronaldo”.

Mas também dá espaço a críticas ao dizer que “o seu narcisismo frequentemente o levava a falar de si mesmo na terceira pessoa do singular, a avaliar a sua singularidade pelo parâmetro de Michelangelo ou Beethoven, raros exemplos, aos seus olhos, de personagens que receberam, como ele, um ‘dom de Deus'”.

Tribuna Expresso

O jornal português Tribuna Expresso escreveu que “Pelé, o Rei, é imortal”. A publicação relembrou que o maior de todos foi “coroado rei diante de Gustavo VI antes mesmo de ser considerado legalmente adulto no Brasil”. “Num Brasil com uma relação de indiferença para a sua família real (sim, ela existe), o único monarca aceite por todos é um futebolista, o ‘Rei Pelé'”, disse o jornal.

Corriere della Sera

O jornal italiano Corriere della Sera descreve como Pelé lutou contra o câncer. “Muito forte desta vez o adversário. No entanto, ele não parou de lutar por um minuto, acreditando, jogando seu jogo”. “O jogo acabou, agora estamos mais sozinhos. Mas você vai ficar. Obrigado”, diz o texto do Corriere.

Der Spiegel

O site da revista alemã Der Spiegel publicou um texto intitulado “Um rei como ele não haverá nunca mais”, em que cita que o craque se tornou uma lenda já aos 17 anos e assim permaneceu até o fim da vida.

