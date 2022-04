Esporte Morte de Rincón: investigação ainda busca identificar condutor do carro em que estava o ex-jogador

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

O carro em que o ex-atleta estava foi atingido por um ônibus em Cali. Foto: Reprodução/Twitter O carro em que o ex-atleta estava foi atingido por um ônibus em Cali. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Agentes do Ministério Público da Colômbia, departamento responsável pela investigação do acidente que matou o ex-jogador Freddy Rincón, ainda não identificaram o condutor do carro em que o atleta estava no momento do acidente.

Rincón morreu na noite de quarta-feira (13), depois de passar três dias internado em estado grave no hospital.

O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira (11) por volta das 4 horas da manhã do horário local. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o automóvel passa o sinal vermelho antes de colidir com o ônibus.

O jogador estava acompanhado de, pelo menos, mais três pessoas, entre elas, duas mulheres. “Foram identificadas duas mulheres que acompanhavam o ex-jogador de futebol, presume-se que haja um quarto integrante; no entanto, as autoridades de trânsito não conseguiram identificar a pessoa e seu paradeiro é desconhecido. O Ministério Público vai apurar se ele realmente estava presente no veículo”, disse María del Mar Solanilla, secretaria de mobilidade de Cali, ao site da rede de TV Caracol.

Ainda de acordo com a imprensa local, o vídeo mostra duas pessoas saindo de dentro do carro e se aproximando de um táxi logo após o acidente. Os investigadores ainda vão ouvir as duas mulheres, identificadas como María Manuela Patiño e Diana Lorena Cortés.

O carro em que estava o jogador, segundo a imprensa colombiana, estava sem o seguro obrigatório de trânsito e contabiliza sete infrações de trânsito, sendo três por excesso de velocidade. A última registrada no dia 14 de março.

O veículo está registrado no nome de Tomás Humberto Díaz Valencia, meio-irmão do jogador, que deve ser ouvido pelas autoridades. Ele negou que estava com o jogador naquela noite em uma entrevista ao site jornal El País colombiano.

“Eu não estava com Freddy no dia do acidente. Não estava na noite ou na madrugada quando os fatos aconteceram. Estão dizendo em todos os lugares que eu estava com ele e não é assim, isso é fácil de provar”, disse na entrevista.

Díaz confirmou que o carro está em seu nome, mas não comentou sobre a documentação atrasada e das infrações. Sobre a possível intimação, ele apenas disse que está aguardando para saber os passos seguintes.

Amigos do Brasil

Também ídolo no Corinthians, Marcelinho Carioca falou com tristeza sobre a morte de Freddy Rincón. O ‘Pé de Anjo’ e o craque colombiano viveram uma das fases da história do Timão, ambos estiveram presentes nas conquistas do bicampeonato brasileiro (1998 e 199), além da conquista do Paulistão em 1999 e do primeiro título mundial do clube em 2000.

“Perdemos nosso capitão, gigante, craque e monstro do 1º Mundial do Corinthians. Nossas condolências a todos os familiares”, escreveu Marcelinho.

O craque Neto também escreveu sobre Rincón nas redes sociais. “O #tbt de hoje é meu e do Dinei com um dos maiores volantes do futebol mundial. E um grande amigo, diga-se de passagem! Que Deus lhe receba em um bom lugar Freddy!”, escreveu Neto na legenda de uma foto ao lado de Rincón e Dinei.

