31 de março de 2020

O número de mortes por coronavírus no Reino Unido aumentou 27% no espaço de um dia, para 1.789, informou o governo nesta terça-feira. O número de casos confirmados aumentou 14%, para 25.150, segundo dados do Departamento de Saúde e Assistência Social da manhã desta terça-feira.

