Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

A Itália confirmou, nesta terça-feira (25), mais três mortes por Covid-19, todas na região na Lombardia, no norte do país, a mais afetada pela doença. As três vítimas estavam na casa dos 80 anos, de acordo com a agência de proteção civil italiana.

Com os novos registros, são agora dez mortes por coronavírus no território italiano, e 322 casos da doença. Mais cedo, a Itália havia confirmado os primeiros casos da doença no sul de seu território – antes, os casos estavam concentrados no norte.

Casos na Europa

Áustria

Dois casos da doença foram confirmados na cidade de Innsbruck, no Tirol, estado no oeste da Áustria conhecido por seus resorts de ski. Ambos os pacientes, um homem e uma mulher, têm 24 anos e são de Bergamo, na Lombardia.

De acordo com o jornal “Neue Wiener Zeitung”, as pessoas diagnosticadas ficarão em quarentena até o fim de semana, mas os casos delas não são graves.

Croácia

O primeiro-ministro croata, Andrej Plenković, confirmou o caso no país e disse que o paciente, que é jovem mas cuja idade não foi informada, tem sintomas leves da doença. Segundo o ministro da Saúde do país, a pessoa infectada esteve em Milão entre 19 e 21 de fevereiro, informou o jornal britânico “The Guardian”.

Espanha

O primeiro caso no território continental espanhol foi confirmado na região da Catalunha. Antes disso, o país só tinha registros de Covid-19 em suas ilhas: 2 turistas da Alemanha e do Reino Unido haviam sido diagnosticados em Mallorca e já haviam sido tratados, e, nesta terça-feira, mais um turista italiano foi diagnosticado no hotel em Tenerife, que foi posto em quarentena.

Suíça

Segundo o jornal britânico “The Guardian”, o primeiro caso do país foi registrado no cantão de Ticino, que faz fronteira com a Itália. Ainda no território europeu, também já haviam sido comunicados casos no Reino Unido, Finlândia, Suécia, Bélgica, França e Alemanha.

