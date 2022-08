Brasil Mortes por covid em julho no Brasil aumentam em 50% e passam de 7 mil

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Em junho, foram registrados 4.739 óbitos. Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Brasil registrou, em julho de 2022, 7.112 mortes pela covid, o maior número desde março deste ano, quando mais de 10 mil mortes foram contabilizadas.

O número representa um aumento de 50% no número de mortes em relação a junho, quando 4.739 óbitos foram registrados. Também é o segundo mês consecutivo em que o número mensal de óbitos pela doença aumenta de um mês para outro.

Os dados foram apurados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de Saúde do País.

Especialistas já apontavam que a tendência de aumento no número de mortes era esperada, por causa do aumento no número de casos que vem sendo visto no País: enquanto maio registrou pouco mais de 570 mil casos de Covid, junho teve mais de 1,3 milhão de casos.

Já julho viu quase 1,5 milhão de novas infecções, um aumento de quase 10% em relação a junho.

Ao mesmo tempo em que os números oficiais apontam o aumento dos casos, especialistas também ponderaram que, atualmente, é mais difícil fazer análises com esses dados, por causa dos autotestes.

“Principalmente a partir desse ano, como houve um aumento da proporção da população que tem acesso ao diagnóstico rápido, esse diagnóstico é feito em farmácia, que nem sempre notifica, e muitos testes estão sendo feitos pelo próprio indivíduo, pelo próprio paciente, e ele não notifica”, observou o professor Eliseu Alves Waldman, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP).

Vacina universal

A busca por uma vacina universal contra diferentes tipos de coronavírus, além do vírus da covid-19, é um caminho percorrido por diferentes equipes de pesquisas em todo o mundo. Nesta corrida, os cientistas do Instituto Francis Crick, no Reino Unido, parecem ter obtido uma boa vantagem. Isso porque uma potencial fórmula obteve resultados promissores em roedores.

No estudo pré-clínico, a potencial vacina universal contra o coronavírus desencadeou a produção de anticorpos que foram eficazes, em laboratório, contra o resfriado comum, a cepa original do Sars-CoV-2, quatro variantes do vírus da covid-19 (Alfa, Beta, Delta e Ômicron) e dois coronavírus encontrados em morcegos. No total, foram oito tipo de coronavírus testados.

Este pode ser o início da trilha para uma vacina que impeça o surgimento de outras pandemias, segundo os pesquisadores responsáveis. O estudo foi publicado na revista Science Translational Medicine.

