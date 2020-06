Mundo Moscou flexibiliza confinamento apesar do aumento de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

A capital da Rússia inicia nesta segunda-feira (1º) uma nova etapa da flexibilização do confinamento, com a autorização de abertura de mais estabelecimentos comerciais e de passeios para os moradores, apesar do aumento do número de casos diários na semana passada.

Depois de mais de dois meses fechados, muitos estabelecimentos comerciais reabrirão as portas e os parques da capital serão acessíveis novamente aos moscovitas, que devem usar máscaras no espaço público. Cafés, restaurantes e cinemas continuarão fechados e as concentrações seguem proibidas até nova ordem.

No fim de março, o governo decretou um confinamento estrito em Moscou, epicentro da epidemia de coronavírus no país. Os moradores eram autorizados apenas a fazer compras essenciais, passear com os cachorros e retirar o lixo de suas casas. Um sistema eletrônico foi adotado em abril para observar o respeito às medidas.

Após mais de 9.000 novos casos registrados no domingo em apenas um dia, a Rússia superou 400.000 infectados, mas a taxa de letalidade é pequena, com 4.693 mortes até o momento.

Moscou registra quase metade dos contágio, com 180.791 casos e 2.477 mortos. O número de novos casos voltou a aumentar desde quinta-feira (28) e no domingo (31) alcançou 2.595 na cidade.

O prefeito da capital russa, Serguei Sobianin, anunciou na quarta-feira (27) que a cidade iniciaria no dia 1 de junho a retomada as atividades, com a permissão de reabertura para os estabelecimentos comerciais não essenciais.

Uma medida muito aguardada após dois meses de fechamento, o que abalou as finanças das empresas, apesar do governo ter anunciado o adiamento dos impostos e a concessão de créditos sem juros.

Um estudo publicado pelo Centro de Pesquisas Estratégicas em abril aponta que quase um terço das empresas russas estão ameaçadas de falência devido à queda na demanda provocada pela epidemia. As empresas de comércio e serviços são as mais afetadas.

Os moscovitas serão autorizados a passear, mas seguindo um protocolo tão complicado que provocou piadas e críticas no país. O analista político Alexander Golts classificou o protocolo de “pura loucura”.

Os edifícios da capital terão faixas de horário nas próximas duas semanas para que os moradores possam sair de casa: três dias por semana de 9h às 21h. Sobianin explicou que deseja evitar que as ruas de Moscou fiquem lotadas.

Pessoas com mais de 65 anos poderão sair de casa depois de mais de dois meses de confinamento total. No dia 24 de junho será organizado o desfile militar para comemorar a vitória soviética sobre os nazistas, que estava previsto para 9 de maio. Para a ocasião as autoridades russas esperam que o confinamento tenha ficado para trás.

