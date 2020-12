Rio Grande do Sul Motociclista é flagrado a 178km/h na Rota do Sol

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O radar fotografou a motocicleta BMW/F850 emplacada em Caxias do Sul, no Km 240 da RSC-453, no trecho de Tainhas, em São Francisco de Paula Foto: Divulgação/CRBM O radar fotografou a motocicleta BMW/F850 emplacada em Caxias do Sul, no Km 240 da RSC-453, no trecho de Tainhas, em São Francisco de Paula. (Foto: Divulgação/CRBM) Foto: Divulgação/CRBM

O CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) flagrou na manhã desta quinta-feira (31) um condutor trafegando a 178 Km/h na Rota do Sol, no sentido Caxias do Sul/Litoral.

O radar fotografou a motocicleta BMW/F850 emplacada em Caxias do Sul, no Km 240 da RSC-453, no trecho de Tainhas, em São Francisco de Paula. O registro foi feito por volta das 07h. A velocidade máxima no trecho é de 80 km/h.

O objetivo da operação radar é coibir a conduta de motoristas que excedem a velocidade e colocam em risco a vida dos usuários da via, aumentando o risco de acidentes graves.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul