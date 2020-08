De acordo com a EPTC, havia sinalização no momento em que a moto bateu contra o caminhão

Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (22) em um acidente na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre, entre a Rua Dolores Duran e a Lomba do Sabão, área limítrofe com Viamão.

Ele conduzia uma Honda Titan 150 e bateu contra um caminhão da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica). De acordo com a Brigada Militar, uma ambulância do Samu foi acionada, mas constatou o óbito ainda no local.

A equipe da CEEE estava na Bento Gonçalves consertando a fiação de um poste – horas antes, ainda na madrugada, um carro havia colidido contra esse poste. De acordo com a EPTC, havia sinalização no momento em que a moto bateu contra o caminhão.

Os trabalhadores da CEEE presenciaram o momento em que a moto bateu no veículo da companhia. De acordo com um dos servidores, que pediu para não ser identificado, o motociclista permaneceu consciente por alguns minutos, mas não resistiu até a chegada do socorro médico. A vítima não teve o nome divulgado.