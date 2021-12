Polícia Motorista de aplicativo é encontrado morto em porta-malas de carro em Viamão, na Região Metropolitana

11 de dezembro de 2021

Conforme a BM, o corpo foi localizado na noite de sexta-feira, próximo ao pedágio da RS-040 Foto: BM/Divulgação Conforme a BM, Corpo foi localizado na noite de sexta-feira, próximo ao pedágio da RS-040 (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (10) em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O corpo foi localizado no porta-malas do carro, próximo ao pedágio da RS-040, em Águas Claras. A vítima foi identificada como sendo Jerry Adriano dos Santos Oliveira, de 45 anos.

De acordo com a Brigada Militar, uma guarnição suspeitou de um Sandero, que estava parado com o farol desligado, no bairro Krahe. No veículo, estava um casal — um rapaz, de 19 anos, e uma jovem, de 16 — que fugiu da abordagem.

Após perseguição, eles bateram com o carro em outro veículo, próximo ao pedágio, e entraram em um matagal. O corpo do homem foi encontrado no porta-malas, com marcas de asfixia e com as mãos amarradas.

Logo após o fato, a jovem foi localizada pela BM no matagal e encaminhada para uma UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) com ferimentos leves. Já o rapaz foi detido em um posto de combustíveis da RS-040. Os dois são os principais suspeitos do crime.

