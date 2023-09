Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito devido a obras e serviços em nove rodovias gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Trabalhadores e máquinas na pista exigem atenção redobrada dos condutores. (Foto: Raphael Nunes/EGR)

Os motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito devido a obras e serviços em nove rodovias gaúchas nesta semana. Executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), os trabalhos iniciaram nesta segunda-feira (25) e prosseguem até sexta-feira (29).

Entre as obras, estão a construção de um viaduto em Gramado e rotatórias em Lajeado. A presença de trabalhadores e máquinas na pista exigem atenção redobrada dos condutores e podem provocar bloqueios no tráfego de veículos.

Na Região Metropolitana, nos Vales do Sinos e Paranhana e no litoral, as equipes realizam a renovação asfáltica na ERS-239, do quilômetro 56 ao 64, entre Taquara e Rolante. Além disso, serão executados serviços de roçada e limpeza de margens na ERS-239, do quilômetro 24 ao 34, entre Campo Bom e Araricá, e do quilômetro 65 ao 70, em Rolante. Também haverá esse trabalho de conservação na ERS-474, do quilômetro 20 ao 32, entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante, e na ERS-040, do quilômetro 50 ao 80, entre Viamão e Capivari do Sul.

No Vale do Taquari, as obras estão concentradas na pavimentação asfáltica da rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado, e na construção da segunda rótula, no quilômetro 29, na mesma cidade. Além disso, as equipes executam reparos localizados na RSC-453, do quilômetro 25 ao 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado. Na região, haverá serviços de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do quilômetro 80 ao 92, entre Encantado e Muçum, na ERS-130, do quilômetro 70 ao 92, entre Lajeado e Arroio do Meio, na RSC-453, do quilômetro 37 ao 50, entre Estrela e Teutônia, e na RSC-453, do quilômetro 15 ao 29, entre Mato Leitão e Lajeado.

Na Serra Gaúcha, as equipes planejam executar a sinalização horizontal e vertical e a realizar serviços nas alças de acesso ao viaduto localizado no quilômetro 36 da ERS-115, em Gramado. Haverá também a implantação da sinalização horizontal com a pintura e a colocação de tachões refletivos na ERS-115, do quilômetro 31 ao 39, em Gramado. Além disso, estão programadas roçadas e limpeza de margens na RSC-453, do quilômetro 37 ao 50, entre Estrela e Teutônia, na ERS-235, do quilômetro zero ao 15, em Nova Petrópolis, e na ERS-235, do quilômetro 37 ao 40, entre Gramado e Canela.

No Norte do Estado, as equipes executam a fresagem e a colocação de nova camada asfáltica na ERS-135, do quilômetro 7 ao 8, em Passo Fundo, e a conservação rotineira por meio da realização de roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos do quilômetro 8 ao 17, entre Passo Fundo e Coxilha.

