Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2023

A presença de máquinas e trabalhadores pode causar bloqueios de faixas Foto: Edivan Rosa/EGR A presença de máquinas e trabalhadores pode causar bloqueios de faixas. (Foto: Edivan Rosa/EGR) Foto: Edivan Rosa/EGR

Os motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em dez estradas administradas pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), ao longo desta semana, em razão de obras e intervenções.

A presença de máquinas e de trabalhadores em 23 frentes de trabalho pode causar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em horários específicos.

Na região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo, ocorre a manutenção do pavimento na ERS-130, do quilômetro 75 ao 79, entre Lajeado e Arroio do Meio. A EGR também executa a complementação da sinalização horizontal e vertical do quilômetro 4 ao 20, entre Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul, na RSC-453.

Paralelo a isso, ocorre a conservação rotineira com serviço de roçada e limpeza das margens da RSC-453, do quilômetro 60 ao 90, entre Westfália, Boa Vista do Sul e Garibaldi; da ERS-130, do quilômetro 92 ao 97, entre Arroio do Meio e Encantado; e da ERS-129, do quilômetro 100 ao 126, entre Vespasiano Corrêa e Guaporé.

Na região da Serra Gaúcha, a EGR trabalha na construção do viaduto no quilômetro 36 da ERS-115, entre a avenida 1º de Maio e a avenida do Trabalhador, na localidade de Várzea Grande, em Gramado. Também há a execução de reparos no pavimento da ERS-235, do quilômetro 29 ao 32, em Gramado; e a implantação da sinalização horizontal e vertical na ERS-115, do quilômetro 0 ao 2, em Taquara; do 5 ao 9, em Igrejinha; e do 19 ao 31, entre Três Coroas e Gramado.

Além disso, ocorre a conservação rotineira, com serviço de roçada e limpeza das margens da RSC-453, do quilômetro 60 ao 90, passando pelos municípios de Westfália, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa e Garibaldi; da ERS-129, do quilômetro 100 ao 126, entre Vespasiano Corrêa e Guaporé; da ERS-115, do quilômetro 20 ao 40, entre Três Coroas e Gramado; e da ERS-235, do quilômetro 45 ao 76, entre Canela e São Francisco de Paula.

Na região dos Vales do Sinos, do Caí e Paranhana, as equipes trabalham na manutenção do pavimento na ERS-239, entre os quilômetros 17 e 22 (sentido Novo Hamburgo-Campo Bom) e do 13 ao 21 (sentido Campo Bom-Novo Hamburgo). Há a implantação da sinalização horizontal e vertical na ERS-115, do quilômetro 0 ao 2, em Taquara, do 5 ao 9, em Igrejinha, e do 19 ao 31, entre Três Coroas e Gramado. A EGR prevê a realização de roçadas e limpeza das margens na ERS-239, do quilômetro 43 ao 51, entre Parobé e Taquara, e na ERS-115, do quilômetro 20 ao 40, entre Três Coroas e Gramado.

Na ERS-135, na região do Alto Uruguai, a EGR realiza manutenções no pavimento dos quilômetros 33 ao 35, em Sertão, e a conservação rotineira entre os quilômetros 48 e 63, passando pelos municípios de Estação, Getúlio Vargas e Erebango.

A ERS-040, na Região Metropolitana e no litoral, também recebe serviços de roçadas e manutenção das margens do quilômetro 40 a 85, passando pelos municípios de Viamão, Capivari do Sul e Balneário Pinhal.

A programação pode sofrer alterações por causa de eventuais condições climáticas desfavoráveis.

