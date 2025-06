Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito devido a obras em nove rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas e congestionamentos Foto: Raphael Nunes/EGR

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito devido a obras em nove estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. Os trabalhos, executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nesta segunda-feira (23) e prosseguem até sexta-feira (27).

A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas e congestionamentos em horários de maior movimento.

No Vale do Taquari, estão sendo realizadas obras de recuperação do asfalto na RSC-453, em Westfália, além de serviços de conservação no trecho entre Teutônia e Boa Vista do Sul. Já na ERS-129, os trabalhos se concentram entre Muçum e Dois Lajeados, com roçada, limpeza, drenagem e tapa-buracos.

Na Serra Gaúcha, a ERS-115 está passando por manutenção no trecho entre Três Coroas e Gramado. A ERS-235 também recebe melhorias, tanto no segmento entre Gramado e Canela quanto entre Nova Petrópolis e Gramado. Em São Francisco de Paula, as intervenções ocorrem na ERS-020. A ERS-466, em Canela, recebe reforço na sinalização horizontal e vertical.

No Vale do Sinos, a ERS-239 concentra obras em três pontos distintos: entre Novo Hamburgo e Campo Bom, em Sapiranga e entre Rolante e Riozinho, com foco em serviços de conservação.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a ERS-040 está passando por ações de manutenção e conservação ao longo do trecho entre Viamão e Balneário Pinhal. No Norte do Estado, a manutenção do pavimento ocorre na ERS-135, em Getúlio Vargas.

2025-06-23